Fernando de Yarza, en los XV Premios 20Blogs: "La causa de la igualdad está en los principios fundacionales de HENNEO"

Este jueves ha tenido lugar la XV entrega de Premios 20Blogs en una gala que Fernando de Yarza, presidente de HENNEO, 20minutos y Wan-Ifra - representante de 18.000 publicaciones de 120 países del mundo -, ha clausurado celebrando como "una gran señal de esperanza" el poder "reencontrarnos tras casi dos años de sufrimiento por culpa de esta terrible pandemia" y recordando también "a quienes nos han dejado, a causa de la enfermedad, porque los llevamos en nuestro corazón".

"Nos da fuerza ver que el talento, los proyectos, las ganas de mejorar la sociedad siguen intactas, o mejor, reforzadas; es alentador compartir sonrisas y emociones; construir futuro, en definitiva", ha continuado el presidente de HENNEO, "los blogs son más que importantes para nuestro periódico. Son una faceta de su personalidad. Conforman su estilo: abierto, dinámico, comprometido. Como editor, me siento orgulloso de 20minutos. Ha llegado a una audiencia millonaria, que lo coloca entre los primeros diarios de España. La fórmula no es ningún secreto alquímico. La tenéis a la vista: es una mezcla inteligente, en las debidas proporciones, de información rigurosa, comentario ponderado, entretenimiento, servicio y cercanía".

Fernando de Yarza ha felicitado a Estrella Martínez, autora de 'Grandes minorías', el blog 'ganador de los Premios 20blogs 2021 "hecho de pulso periodístico y sensibilidad, una ventana para quienes tienen más difícil hacer oír su voz", recordando que está "muy sensibilizado" con las cuestiones que protagonizan dicha bitácora: "Defiendo, y no solo como editor, una sociedad que responda a las demandas de quienes sufren discriminación o requieren una atención específica. En el caso concreto de la educación especial, como tuve ocasión de participarle al Presidente del Gobierno, lo hago por experiencia propia; y es que soy el orgulloso padre de una preciosa niña de 12 años con parálisis cerebral, mi Laurita, que es el motor y el alma de nuestra familia. La utopía de la plena inclusión puede convertirse en excluyente e injusta. Es muy importante esquivar las tentaciones engañosas y escuchar, con humildad, a quienes lo vivimos por propia experiencia".

En estos XV Premios 20Blogs se ha distinguido con el Premio 20minutos la labor de la Oficina del Parlamento Europeo en España, dirigida por María Andrés, para visibilizar el talento femenino mediante la iniciativa DondeEstánEllas. "La democracia, la libertad y el compromiso con una sociedad justa y solidaria son consustanciales al periodismo que representan los medios del grupo HENNEO. Son los pilares que han construido Europa, con los que nos sentimos plenamente identificados en la News Media Europa, organización de la que formamos parte y de la que fuimos fundadores. Si Europa es, pese a las dificultades, un territorio de progreso, convivencia y justicia social, es gracias a los valores que encarnan las instituciones europeas", sostuvo de Yarza.

"Aquí, esta noche, no hace falta preguntarse DóndeEstánEllas", continuó el presidente de HENNEO, "están en todas las filas de este auditorio, entre el jurado, entre los premios conseguidos. En la Presidencia de Heraldo de Aragón, matriz de nuestro grupo de comunicación, se encuentra la sexta mujer en ese puesto de responsabilidad en los últimos 80 años. De los cuatro medios de Henneo, dos los dirigen mujeres, una de ellas la brillante directora de 20minutos, Encarna Samitier que se convirtió en la primera mujer en dirigir un periódico de ámbito nacional en España; Elena Puertolas, otra contrastada periodista de HENNEO, acaba de ser nombrada directora del Altoaragón, nuestro diario en Huesca. Y nos sentimos legítimamente orgullosos de los seis años en los que Henneo ha estado al frente de la asociación europea de editores News Media Europe; Cuando asumimos la presidencia, no había una sola mujer en su consejo; hoy son el 70% del mismo, incluyendo la nueva presidenta del la asociación, que me sucederá en pocas semanas, la presidenta de la sueca victoria Svanberg, y con mi hermana y presidenta de Heraldo, Paloma de Yarza, como vicepresidenta representando a España. Insisto, el 70%".

"La causa de la igualdad está en los valores y principios fundacionales de nuestro grupo, vigentes desde hace 126 años, y cuyo testigo hemos asumido los miembros de la quinta generación familiar con total determinación", prosiguió, antes de dirigirse a Pilar Alegría, "nuestra querida amiga desde hace muchos años", para felicitarla "como zaragozano" por ser "la primera aragonesa en sentarse en el consejo de ministros de un gobierno de España, y nada menos que en una cartera tan relevante como es la de Educación".

Fernando de Yarza pasó a destacar el "coraje" de Khadija Amin, periodista afgana refugiada en España y Premio Especial 20minutos. "Es una voz que los talibanes no han podido silenciar. Reportera y presentadora en la televisión pública afgana, su vida dio un giro brutal en agosto. Su mundo saltó por los aires; con el apoyo el Gobierno español huyó de Kabul dejando atrás a su familia y encontró refugio en España, tras una odisea que tuvo final feliz gracias a la extraordinaria labor realizada por nuestras Fuerzas Armadas."

"Quiero reconocer la heroica operación de rescate llevada a cabo por nuestros pilotos, así como rendir un sentido homenaje a nuestros caídos en la peligrosa misión que ha supuesto en los últimos veinte años el avispero afgano, muy especial a los fallecidos en el accidente del Yakolev 42 en Turquía en mayo de 2003. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que ponen constantemente en riesgo sus propias vidas para proteger las nuestras y las de los más débiles, y a los que no les decimos tanto como se merecen, lo orgullosos y agradecidos que les estamos a todos ellos. Son ejemplares", afirmó Fernando de Yarza, interpelando a continuación a la periodista.

"Apreciada señora Amin, admirada Khadija, reconocemos su trabajo en pro de la libertad de expresión y de los derechos humanos, su valentía y su generosidad. Todos deseamos aquí de corazón que pueda reencontrarse con su familia y que el pueblo afgano retome un día su camino de esperanza. Al ayudar a quienes, como usted, sufren su privación de modo tan terrible, recordamos también la obligación de defenderlos en España, en Europa y en el mundo. Ese es el espíritu que mueve a WAn-IFRA, la mayor y única organización mundial de editores, con 18.000 periódicos asociados de 140 países, y que tengo el honor de ser el primer español hasta la fecha en presidir".

"La libertad de expresión se concreta en la libertad de prensa, estrechamente ligada a la de conciencia. Velar por que se restituya allí donde está vulnerada, en países de todo el planeta, por encima de credos e ideologías, es un deber irrenunciable", defendió con convicción el presidente de HENNEO, "Lo cumplimos como mejor sabemos. Con la salvaguarda diaria de los valores europeos y constitucionales, que incluyen el deber de buscar y ofrecer una información veraz y rigurosa; el respeto y apoyo a las instituciones democráticas que nos hemos dado. Con responsabilidad, convicción y sobre todo, mucha pasión".