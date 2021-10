Lydia Jiménez, de la UCAV, ofrece propuestas para un "feminismo alternativo" y defiende el feminismo "esencialista"

Durante su intervención, Jiménez ha explicado que son iguales "en cuanto a equidad, posibilidades, finalidad y roles que pueden ocupar", pero no son idénticos. "Según la constitución biológica estamos especialmente predispuestos y específicamente abocados a tener unos roles distintos complementarios entre hombres y mujeres".

"Somos iguales, no somos idénticos, somos complementarios y esa complementariedad es importante para que cada uno sepa situarse en lo que es, en lo que tiene y en lo que tiene que aportar a una persona de un sexo distinto", ha indicado Jiménez como preludio de su charla sobre los nuevos feminismos que se extienden por la sociedad.

En palabras de Lydia Jiménez, ser mujer "no es lo que el modelo determinista biológico y cultural afirma: ama de casa y mujer relegada a su hogar. Tampoco lo que el feminismo radical propone basado en una libertad absoluta que niega la naturaleza, el poder, la actividad exterior y la lucha igual que el hombre, no es tampoco debilidad, no es un cuerpo que se vende".

"El genio femenino es la capacidad que tiene la mujer para trasmitir vida, para dar vida, para ser madre, para ser trasmisora de vida biológica y espiritual. Madre en la familia biológica, educadora, y madre en la gran familia humana: en la sociedad, educadora de la paz y generadora de solución de conflictos", ha explicado la presidenta del Consejo Directivo.

Algunos feminismos, ha subrayado, parten de la idea de que las mujeres "no nacen como tal, sino que la sociedad y la cultura las va configurando como mujeres", que es lo que el feminismo radical o de género "asegura en muchas partes".

Lydia Jiménez ha indicado que Simone de Beauvoir y el feminismo radical "niegan la esencia de la mujer", como tampoco quienes afirman que las mujeres "tienen una naturaleza, una esencia o son el sexo débil, abocadas a la maternidad, a ser ama de casa o someterse al varón, y esa tampoco es la condición de la mujer".

El feminismo con el que se identifica la presidenta del Consejo Ddirectivo de la UCAV es el que considera que la mujer "posibilita la educación, porque educar es llegar a ser en plenitud lo que ya se es en potencia".

"Decimos sí a un feminismo esencialista, no determinista. Feminismo de la libertad y por ello también existencialista, pero que no niega la naturaleza, esencia o identidad, sino que se apoya en ella", ha señalado Jiménez.