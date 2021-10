Cs C-LM denuncia que los ciudadanos sufren "maltrato burocrático" a la hora de resolver sus trámites administrativos

En este sentido, desde Ciudadanos, Zapata ha señalado que empieza a ver menos personas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y "es necesario replantearse este modelo que nos afecta tanto a todos", un problema que, ha manifestado, viene en aumento por la pandemia y se perpetúa en el tiempo, según ha informado Cs en nota de prensa.

El portavoz naranja ha puesto el ejemplo de miles de parados desde el inicio de la pandemia que "han sido mareados para poder solicitar su prestación, un subsidio o el ingreso mínimo vital y miles de trabajadores que han sido mareados para solicitar pensiones de maternidad, incapacidad o para cobrar su ERTE".

"Cualquiera que nos esté escuchando sabe de lo que le estamos hablando", ha explicado Zapata por lo que ha afirmado que no puede ser que un ciudadano, para pedir el paro o una pensión, "tenga que enfrentarse a tres mesas, a tres ventanillas y a tres administraciones, a teléfonos con largas esperas, a la comunidad autónoma, al Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social y que empiece a dar bandazos de una administración a otra, en la que en unas no hay atención presencial y en otra sí".

"Los parados y trabajadores no se merecen este maltrato burocrático y los empleados públicos no pueden sufrir el cabreo de los ciudadanos porque ellos también son víctimas de un sistema que no funciona", ha apuntado el portavoz de Cs, señalando el último caso ocurrido en la oficina de Empleo de Illescas. "Casos como el de las protestas de parados en la Oficina de Empleo de Illescas de hace unas semanas demuestran que los funcionarios también son víctimas del maltrato burocrático que cabrea a los ciudadanos, por culpa de un sistema que los marea de una ventanilla a otra cuando tratan de ejercer un derecho". ha argumentado.

Por ello desde Cs, su portavoz parlamentario advierte que lo que se viene produciendo hasta ahora es síntoma de un sistema que no funciona porque "no se garantiza a los ciudadanos el ejercicio de un derecho porque precisamente tantas trabas burocráticas lo que producen es un maltrato al ciudadano y al propio funcionario". No obstante, Zapata ha reclamado que es momento de que los gobiernos y los responsables públicos se pongan a reformar un sistema que "encima deja en una situación de vulnerabilidad a personas que necesitan cobrar sus prestaciones económicas".