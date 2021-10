La carrera para liderar el PSOE-M es cosa de dos: Lobato presenta 4.000 avales y Ayala entrega 2.500

La carrera por el liderazgo del PSOE de Madrid ya es cosa de dos. Juan Lobato, diputado en la Asamblea de Madrid, y Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, han presentado este lunes los avales suficientes para convertirse en candidatos a las primarias que celebrará el partido el próximo 23 de octubre. Otra precandidata, Eva Llarandi, secretaria general de la Agrupación Socialista de Paracuellos del Jarama, no ha logrado los avales suficientes y se ha visto apartada de la carrera y el último, Félix Manuel Chaves, militante, no se ha presentado.

Los estatutos del PSOE marcan que para ser candidato a las primarias se deben presentar entre el 2% y 4% de los avales en un censo de 14.350 afiliados. Es decir, entre 287 y 574. Sin embargo, las candidaturas suelen presentarlos más como un símbolo de fortaleza. En ese terreno, este lunes ha ganado Lobato, que ha conseguido 4.000 frente a los 2.500 de Ayala.

"Hemos presentado muchos, muchos avales", ha dicho Lobato, que ha acudido junto a su equipo a presentarlos y que ha declarado que llegaron a la cifra máxima "solo en avales electrónicos". En este sentido, ha querido destacar que cuenta con el "apoyo" de la "militancia de base de todos los territorios", en un intento de desmarcarse de la etiqueta de 'candidato del aparato' que le quiere arrojar la otra candidatura, la de Ayala.

Con Lobato se han posicionado Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid; Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento; y alcaldes como Ramón Jurado, de Parla; Noelia Posse, de Móstoles; o Javier Rodríguez, de Alcalá de Henares. Con Ayala, por contra, están las alcaldesas de Alcorcón, Natalia de Andrés, y Getafe, Sara Hernández, y la concejala en Madrid, Enma López, que es su portavoz y la que ha hablado este lunes en lugar de Ayala, que no ha acudido

En declaraciones a los medios ha justificado que son "un equipo grande" y, por ello, "no es necesario que esté siempre el candidato". En referencia al número de avales, ha advertido de que "el partido va a estar muy disputado".

"Un modelo de izquierdas y otro que recuerda a Ciudadanos"

La presentación de avales, que terminaba este lunes a las 12, da comienzo ahora a la verdadera campaña, que durará hasta el 22, siendo la votación el día 23. Eso se ha notado en las declaraciones del equipo de Ayala, que ha atacado la candidatura de Lobato. López ha querido diferenciar entre un "modelo de izquierdas" -el que ella dice representar- y "otro que recuerda a Ciudadanos", en referencia a las declaraciones de Lobato sobre buscar el voto de los profesionales liberales o de los PAU, feudo naranja en el pasado. "Lo primero que tenemos que recuperar es al votante de izquierdas porque es desde ahí desde donde se conquista el centro", ha afirmado la concejala madrileña, que ha insistido en que la candidatura del alcalde de Fuenlabrada es "nítidamente de izquierdas".

Lobato no ha querido entrar en la disputa porque, como aseguran fuentes de su candidatura, no van a optar por la confrontación. Es por ello que cuando los periodistas le han preguntado sobre las acusaciones del otro equipo ha señalado que "Ayala es un gran alcalde" y que le va a apoyar para que "incluso mejore resultados" en Fuenlabrada en 2023. "Todos somos compañeros de izquierdas con valores de izquierdas", ha añadido Lobato, que ha puesto el ejemplo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para señalar que el PSOE-M, ahora tercera fuerza en la Asamblea, debe hacer un proyecto "sólido" que sea capaz de "aglutinar mayorías".

Llarandi no logra los avales y Chaves no se presenta

Eva Llarandi comunicó el domingo que finalmente no ha logrado los avales suficientes como para poder optar a la Secretaría General del partido. En un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, explicó que no ha sido capaz de poder llegar "a todas las agrupaciones", quedándose "a muy poco" de conseguirlo. "Personalmente, seguiré trabajando por y para el PSOE, por convencimiento propio, por vocación y porque es necesario para transformar nuestra sociedad cada vez más desigual", añadió. El otro precandidato, el militante Félix Manuel Chaves, no se ha presentado.