El PSOE madrileño da el pistoletazo de salida a la carrera para encontrar un líder que reanime un partido en horas bajas

Por los pasillos de la Asamblea de Madrid siempre se definió a José Manuel Franco, actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), como un hombre de partido y negociador discreto. Un "fontanero". Ese apodo, eso sí, no fue suficiente para evitar que las tuberías del PSOE-M hicieran aguas en los últimos compases de su mandato. Alcanzó la Secretaría General de los socialistas madrileños el 1 de octubre de 2017 -justo un año después de que Pedro Sánchez dimitiera en aquel fatídico comité federal-, pero los resultados electorales no acompañaron: Ángel Gabilondo consiguió una estéril victoria en 2019 que no les valió para gobernar y, dos años más tarde, en mayo de 2021, su partido fue superado por el 'huracán' de Isabel Díaz Ayuso e, incluso, por Más Madrid.

Estos resultados electorales, que supusieron la pérdida de 13 escaños en el que es hasta la fecha el peor resultado electoral de los socialistas en Madrid, dejaron a la formación descabezada. No solo dimitió Gabilondo, sino que Franco hizo lo propio. El partido se quedó en manos de una gestora presidida por Isaura Leal, afín a Sánchez, aunque ya está inmiscuido en una carrera en la que buscan un liderazgo que pueda levantar los ánimos y hacer un proyecto ganador para las siguientes elecciones, aunque el tiempo juega en su contra: para las próximas autonómicas queda apenas año y medio.

Fuentes de la gestora recuerdan que todavía no hay candidatos oficiales porque la presentación de las precandidaturas está fechada entre el 17 y el 20 de este mes. Sin embargo, ya hay varias opciones que han dado un paso al frente para ser proclamados el 23 de octubre (día de la votación) o una semana más tarde, si tuviera que celebrarse una segunda ronda: el diputado Juan Lobato; el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala; el abogado memorialista Eduardo Ranz; y la secretaria general del PSOE de Paracuellos del Jarama, Eva Llarandi. Eso sí, miembros de la formación consultados por 20Minutos reducen la lista a dos: Lobato y Ayala.

"Ahora estamos en la fase donde todas las candidaturas dicen que ganan, pero solo tienen opciones Ayala y Lobato. En todo caso, si hay un tercer candidato es porque alguno le presta avales para restar dividir el voto", resume esta fuente, que ve a muchos militantes "esperando" a que Ferraz, donde se ubica la sede del PSOE, o Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, "lancen alguna señal clara", aunque la última incursión de ambos aparatos en el PSOE-M terminó sin mucho éxito: nombraron al dimisionario Pepu Hernández, ex entrenador de baloncesto, como candidato para las municipales de 2019, que fue cuarta fuerza política y que tan solo superó por 100.000 votos al candidato de Vox, Javier Ortega Smith.

Las mismas fuentes señalan también que Lobato es el que menos tiene que perder frente a Ayala, que ocupa la Alcaldía del cuarto municipio con más población de la Comunidad. Además, el diputado no es primerizo en someterse a la opinión de los 13.000 militantes de la federación madrileña. Ya hizo oposición a Franco en las primarias de 2017, quedando detrás de él con casi un 20% del voto. La situación ahora parece diferente, pues parte como uno de los favoritos.

"Su candidatura está lanzando nombres cada día para dar esa sensación de victoria anticipada", continúan fuentes del partido. La lista no es pequeña: ya se han posicionado con él la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar; el alcalde de Arganda, Guillermo Hita; y el de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez. Este último municipio tiene la mayor agrupación socialista de Madrid.

Da la casualidad que el regidor de Arganda, cuando comunicó su apoyo, dio en la clave de una de las fortalezas que prevé exprimir Lobato. Si los críticos apuntan a que es una candidatura "personalista", Hita alabó "su intención de ensanchar la base de apoyo del PSOE, buscando conectar con amplios sectores de la sociedad que buscan en los gestores políticos soluciones y gestión moderna". En esa transversalidad hizo hincapié Lobato cuando oficializó su candidatura el pasado 5 de septiembre, definiendo su candidatura como "abierta, transversal y participativa".

Del otro gran candidato, las fuentes consultadas sostienen que es "más plural" y adivinan que utilizará un discurso "más obrerista", unas claves que ya dejó caer cuando oficializó su candidatura. "Me presento para dar la palabra a la militancia, garantizar un partido autónomo, que sea una piña, y para que volvamos a ser la referencia de la izquierda en la región", puso en su cuenta de Twitter.

Para dejar claro que no le mueve la "ambición personal", ya ha comunicado que seguirá gobernando Fuenlabrada, ciudad de la que heredó el bastón municipal en febrero de 2018 tras la renuncia de Manuel Robles, que estuvo casi 16 años al frente de ese consistorio. En las municipales de 2019, Ayala igualó el resultado que cosechó su antecesor en 2007 recuperando una mayoría absoluta que en 2015 y en 2011 no consiguieron, aunque pudieron gobernar.

Como valedores en la región, Getafe y Alcorcón se presentan como sus bastiones. Sus alcaldesas, Sara Hernández y Natalia de Andrés, lanzaron con él hace meses la plataforma 'Rearmar para gobernar', para que Ferraz no interviniera en el "giro" que entendían necesario dar para que el partido vuelva a la vida en Madrid basándose en el municipalismo. El próximo 23 de octubre los militantes socialistas decidirán.