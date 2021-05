El declive del PSOE: un plan fallido y un candidato de otro tiempo

El PSOE cosechó ayer su mínimo histórico en la Comunidad. Los socialistas se dejaron 13 escaños y 275.000 votos con respecto a 2019. La puntilla llegó con el escrutinio casi finalizado, cuando Más Madrid consumó su sorpasso en votos. Es la primera ocasión en la que el PSOE se ve relegado a la tercera plaza.

"Hemos hecho propuestas sosegadas, pero obviamente no lo hemos logrado. Lo lamento, me hubiera gustado conseguirlo, sinceramente. Analizaremos lo sucedido, los resultados no son buenos", admitió Gabilondo.

El resultado confirmó el fracaso de una campaña diseñada por el equipo de Sánchez en Moncloa, que arrancó apelando al centro -para seducir a antiguos votantes de Cs-, se abrió después a un pacto de izquierdas, y se vio arrastrada en los últimos días a la polarización entre "democracia" y "fascismo", un debate que alejó a Gabilondo de su estilo y su zona de confort.

"No he sido capaz. Las cosas estaban plateadas en otros términos y yo no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros seguiremos tratando de evitar la confrontación, porque Madrid no necesita eso, sino estar unidos todos los madrileños. Vamos a seguir luchando estemos donde estemos por la recuperación social y económica", defendió.

Ahora, los socialistas se enfrentan a un triple reto: primero, diseñar una oposición efectiva contra el PP. En los últimos meses, durante la pandemia, surgieron voces en el seno del partido que pedían más contundencia contra Ayuso, pero la presidenta ha demostrado que se crece ante los ataques. Por si fuera poco, también deberán hacer frente al auge de Mónica García.

El segundo reto pasa por buscar a contra reloj un candidato para 2023. Cuando se convocaron estas elecciones, hubo algunos titubeos antes de confirmar como cabeza de cartel a Gabilondo. que está de salida. Y, finalmente, tendrán que renovar la dirección autonómica del partido, probablemente a finales de este año.

"Nuestro proyecto está vivo. Dentro de dos años volveremos de nuevo a las elecciones y estos dos años vamos a mostrar la vitalidad y hacer ver hasta qué punto somos capaces de analizar aquello que tenemos que reorientar. Felicidades a quienes han tenido mejores resultados pero nosotros seguiremos luchando por aquello que queremos", concluyó el candidato.