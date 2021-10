Puig creu que Oltra ha donat "totes les explicacions oportunes" sobre la sentència d'abusos: "No feia falta insistir"

Així s'ha pronunciat Puig en ser preguntat per la seua defensa de la vicepresidenta en la seua intervenció en el Debat de Política General: "Jo en tot moment he dit amb total claredat que acceptem, com no pot ser d'una altra manera, aquesta sentència, però aquesta no afecta a la gestió del govern, sinó a una persona".

A més, Puig no creu que "aquesta siga la qüestió fonamental de l'estat de la Comunitat", i ha defès que es va dedicar a "desgranar propostes" en el Ple.

La vicepresidenta va acudir a l'abril a les Corts per a donar explicacions sobre aquesta sentència, però PP i Ciutadans han tornat a demanar la seua compareixença.