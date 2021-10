Kerem Bürsin ('Love is in the air') vendrá a España a finales de este mes

No cabe duda de que a día de hoy quien ha recogido el testigo de Can Yaman como levantador de pasiones tras el éxito de las telenovelas turcas en nuestro país ha sido Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air. Y tanto es así que va a venir a España a finales de este mes como un paso más en su salto hacia una fama de índole internacional.

Ya sea porque su historia de amor con Hande Erçel ha traspasado la pequeña pantalla y se ha vuelto cierta, siendo una de esas parejas mediáticas no solo en Turquía sino también a lo largo del Mediterráneo, o por sus declaraciones tanto lúdicas (ha admitido que es de los que pueden llegar a desnudarse al final de una fiesta) como políticas (se ha posicionado contra el machismo imperante), Bürsin se ha convertido en un rostro que los espectadores han colocado en la cima del éxito en nuestro país.

De ahí que el intérprete de 34 años vaya a visitar, si todo va bien (en teoría no tendría por qué afectar la erupción del volcán de La Palma), la isla de Gran Canaria. El actor se convertirá en el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida que se celebrará del próximo día 21 al 24 de este mes.

Por ahora se desconoce si Kerem acudirá a la cita solo o acompañado, pero se espera que las medidas de seguridad sean parecidas a las que vivió Can Yaman cuando visitó Madrid para una entrevista en Volverte a ver. En aquella ocasión vivió todo un aluvión de seguidores nada más pisar el aeropuerto, que obligaron a requerir la asistencia de escolta para poder llegar al programa de Mediaset.

A Bürsin ya le han hecho llegar la admiración que se siente por él en nuestras fronteras y él se ha atrevido a declarar qué actor español considera un ejemplo a seguir y con quién le gustaría trabajar. "España está llena de actores con mucho talento. Soy un gran admirador de Javier Bardem y de actrices como Úrsula Corberó y Alba Flores", dijo en una entrevista con Mediaset España, dando a entender, claro, que es fan de La casa de papel. A finales de mes se descubrirá si está estudiando español, por si las moscas...