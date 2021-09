Kerem Bürsin, de 'Love is in the air', desata la locura entre sus fans en Italia

Kerem Bürsin, el protagonista de la telenovela turca 'Love is in the air', ha desatado la locura en Italia tras su viaje esta semana al país para realizar una entrevista en 'Verissimo', programa muy famoso en Italia presentado por Silvia Toffanin.

Bürsin fue recibido por un gran público, donde se pudo fotografiar y grabar vídeos con sus fans, que han estado siguiendo todos sus pasos en Italia, incluso cuando ya estaba en el aeropuerto de vuelta a Turquía.

"Estoy recibiendo un cariño increíble, gracias a todos, sois fantásticos, os amo", dijo el actor después de que en las últimas horas, la noticia de su llegada a Italia se hiciera viral en Twitter. También en otro vídeo mostró su agradecimiento por cómo fue recibido en el país y se atrevió a hablar en italiano: "Te amo Italia", dijo en otro de los vídeos que él mismo difundió.

😭amazing person!! aunque Günfer les decía que tenía que ir a comer, él seguía firmando, quería que todas fueran felices ☹👏❤.

Por eso y más te amamos Kerem Bürsin 🤍🤍🤍#KeremBürsin

El joven actor se ha convertido en todo un fenómeno televisivo llegando a comprar las pasiones que levanta en sus fans con las que desató en su momento el otro actor turco Can Yaman (protagonista de Erkenci Kus).

La serie 'Love is in the air' se convirtió en la telenovela del momento, donde sus dos protagonistas Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en auténticos ídolos de masas, con millones de fans en todo el mundo. En España también tiene un gran impacto esta telenovela que se sigue emitiendo en Divinity (Mediaset).

El hombre del momento, gracias también al éxito de Love is in the air, interpreta al oscuro Serkan Bolat protagonista de la historia de amor con Eda Yildiz. Que en la realidad también son pareja y se enamoraron durante el rodaje de la telenovela. Aunque tras su viaje a Italia solo, varios medios turcos y de otros países rumorean sobre una posible ruptura, pero no hay nada confirmado.

Dada la popularidad de la telenovela turca, Bursin fue invitado por Silvia Toffanin a 'Verissimo', donde será protagonista de una larga entrevista que próximamente se transmitirá por Canale5.