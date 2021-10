El Ayuntamiento de Madrid detecta un aumento de menores en los botellones y lo pondrá en conocimiento de la Fiscalía

El Ayuntamiento de Madrid ha señalado este lunes que se muestra "preocupado" por el aumento de la presencia de menores en las aglomeraciones que se están llevando a cabo durante los botellones que se producen cada fin de semana en la capital.

Así lo ha comunicado la portavoz del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, donde ha añadido que se trasladará a la Fiscalía de Menores aquellos casos en los que se haya detectado la presencia de personas menores de edad.

"Otra circunstancia que nos preocupa es la juventud de la gente que se concentra, chavales de 14, 15, 16 años. Cuando ha habido intervenciones de comas etílicos, se dará traslado a la Fiscalía de Menores, hay una responsabilidad por parte de las familias", ha manifestado Sanz en una entrevista en Onda Madrid.

Como consecuencia de la detección de un aumento de la presencia de menores de edad últimamente, ha comenzado a intervenir también un equipo de Agentes Tutores para que, de producirse intoxicaciones etílicas, tras ser atendidos sanitariamente por SAMUR, se inicien expedientes de protección para su remisión a la Fiscalía de Menores.

Este pasado sábado, se produjo el desalojo de un botellón en el Parque del Oeste que congregó a "miles de personas" y que se saldó con tres heridos por arma blanca, diez personas atendidas por intoxicaciones etílicas y una veintena de lesiones traumáticas, informó la Policía Municipal.

La delegada de Seguridad ha indicado que "la mayoría de personas ya se habían disuelto" pero que "quedó un grupo de 200 personas que provocaron incidentes importantes". "Estamos preocupados por algunas situaciones en el entorno de esas aglomeraciones que tienen que ver más con el orden público que con aglomeraciones", ha señalado.

Además, ha precisado que "sí es cierto que hay un llamamiento de personas que vienen a robar a estos chavales congregados en los botellones". Si bien, ha precisado que no son dos acciones relacionadas.

Culpa de la salida del coronavirus

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha vinculado este lunes la "explosión" de botellones que se registra en la región desde finales de agosto con la salida de la Covid-19 y pide una reflexión conjunta sobre la situación de la juventud, que considera el trasfondo de todo lo que está ocurriendo.

Tras participar en la reunión de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), González ha sostenido que se reúne semanalmente con el Ayuntamiento de Madrid para abordar la situación en materia de seguridad en la capital y a través de Policía Nacional y Guardia Civil con los municipios afectados por las grandes concentraciones alcohólicas, "que suelen ser en los que están teniendo fiestas y no fiestas".

"Todo el mundo sabe que el consumo de bebidas no está permitido y a partir de ahí son botellones, como los del Templo de Debod (de este fin de semana), con cerca de 10.000 personas, con incidentes protagonizados por 200 de ellos a las 04.00 de la mañana. Y en municipios más pequeños con robos y atracos de móviles. La Policía Nacional y la Guardia Civil están trabajando en ello y coordinando con los ayuntamientos afectados", ha indicado.

La representante del Estado en Madrid ha abogado por realizar una reflexión conjunta de todas las instituciones y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque a su juicio, los síntomas de los que está ocurrido son el botellón, "pero aquí hay una situación de una parte de la juventud que está canalizando una salida a la pandemia de una determinada manera".

"Pido responsabilidad a los jóvenes madrileños. Todos entendemos que han sido hurtados de dos años importantísimos de su vida, les entiendo perfectamente, o incluso los últimos años de su colegio, pero les queda el resto de su vida para divertirse, y todo hay que hacerlo cumpliendo las normas. Se están produciendo unos hechos en la región que no son cívicos, no se está conviviendo. Hay que disfrutar del ocio pero al mismo tiempo hay que convivir y respetar el derecho al descanso de los demás. No hay que incumplir la normativa municipal ni dar el paso a determinados delitos que se están produciendo", ha manifestado.

Récord de multas por botellón

La Policía Municipal de Madrid interpuso este fin de semana 886 multas por el consumo de alcohol en la vía pública (441 el viernes, 387 el sábado y 58 el domingo), un 72% más que el pasado fin de semana, alcanzado una cifra récord por amonestaciones.

El fin de semana pasado fueron 513 las sanciones por botellón, el anterior 716 multas. El segundo fin de semana de septiembre los agentes locales registraron 784 sanciones y 694 el primero. El agosto se anotaron menos por las vacaciones.