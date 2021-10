Esparza pide al PSN que "no ponga excusas" sobre sus condiciones para los PGN y Bildu expresa su disposición a acordar

En concreto, en declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, Esparza ha remarcado que el año pasado desde NA+ pusieron "una única condición" al Gobierno foral para aprobar las cuentas -que no fueran negociadas con EH Bildu- y "nos dijo que no", mientras que "este año hemos puesto 12 bases y también nos dice que no".

"Le propongamos lo que le propongamos al final el PSN y el Gobierno siempre eligen la misma mano, la de EH Bildu", ha censurado Esparza, para quien los socialistas "sólo aceptan los vetos de EH Bildu hacia Navarra Suma".

Asimismo, sobre las 12 propuestas que Navarra Suma ha puesto encima de la mesa para aprobar las cuentas, Esparza ha afirmado que "antes el PSN sí podía cumplir muchas de ellas". Y ha asegurado que "cuando los socialistas eran socialistas y no estaban atados a EH Bildu manifestaban esas mismas posiciones". "Querer es poder y obviamente el decir que es imposible cumplir no dura ni medio debate", ha sostenido el líder de NA+, quien ha pedido al PSN y a la presidenta del Gobierno foral que "no pongan excusas".

Por el contrario, el socialista Ramón Alzórriz ha considerado "una pena" que "el principal grupo de la oposición siga en la misma senda de bloqueo, destrucción y autoexclusión de la negociación presupuestaria".

Ha manifestado que "muchas veces" Javier Esparza le recuerda a "los músicos del Titanic, que mientras el barco se hunde sigue tocando la misma canción" y ha opinado que en el posicionamiento de NA+ "no hay variación, no hay futuro en sus propuestas". "Siempre está la confrontación y Navarra no necesita más confrontación, no necesita más vetos, necesita acuerdos políticos que miren a las necesidades de la ciudadanía y los pongan en el centro de la acción política", ha aseverado.

Según ha indicado, "en eso estamos los socialistas y este Gobierno, en buscar soluciones y transformar la sociedad". Y ha insistido en que "cuando uno quiere negociar no puede empezar la negociación con vetos ni exclusiones". "Es un mal comienzo, un mal arranque y es un mal camino que NA+ vuelve a tomar", ha aseverado.

Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos también ha considerado que con su posición Navarra Suma muestra "la peor manera de empezar unas negociaciones". "Cuando una formación política quiere sentarse a hablar de una ley trascendental en la gestión de lo que serán los próximos años en Navarra, no puede comenzar poniendo condiciones, habrá que hablar de contenidos políticos, no de condiciones de veto o exclusión", ha planteado.

A juicio de Barkos, Navarra Suma "vuelve a tropezar con la misma piedra de lo hecho el pasado año y nos pone a todos en la tesitura de saber dónde va a estar el margen de negociación".

EH BILDU, CON "ÁNIMO" DE ALCANZAR ACUERDOS

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha expresado el "ánimo" de la coalición abertzale para poder alcanzar acuerdos en materia presupuestaria y ha manifestado que "empezar a hablar de condiciones nos parece un error".

"Vamos a ir a plantear al Gobierno cuáles son nuestras preocupaciones y no va a haber ninguna sorpresa, vamos a hablar de sanidad, educación, financiación local... nosotros no estamos planteando un decálogo o los 12 mandamientos que plantea Navarra Suma, vamos a ir con el ánimo más abierto y con el ánimo de alcanzar un acuerdo", ha remarcado.

Desde Podemos, Mikel Buil ha opinado que "todas" las propuestas realizadas por Navarra Suma para la negociación presupuestaria son del "pasado" y las ha calificado como "casposas". "Propone volver a un decreto restrictivo con el euskera, a una reforma fiscal que esté hecha para las élites, a una renta garantizada mucho más condicionada y propone garantizar que se pueda segregar a los niños y niñas en función de su sexo. Estas propuestas no tienen nada de nuevo y los tiempos en los que vivimos son nuevos", ha aseverado.