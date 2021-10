Estos son los cuatro trucos con los que Jandro ha ganado el trofeo Fool Us y ha hecho historia en Las Vegas

El mago español Jandro ha hecho historia en Las Vegas al convertirse en la única persona que posee cuatro trofeos Fool Us, después de ganarlo de nuevo recientemente al lograr sorprender al jurado formado por los magos veteranos Penn and Teller, jurados del programa Penn & Teller: Fool Us.

De ser un mago español alocado y desconocido, Jandro pasó a ser el mayor poseedor de este trofeo, uno de los más prestigiosos que se conceden en el mundo de la magia.

Estos son los cuatro trucos que le han hecho merecedor de los premios.

El más rápido en ganarlo

La primera vez que Jandro acudió a Penn & Teller: Fool Us lo hizo con la bendición de Juan Tamariz y se convirtió en el mago más rápido en lograr el trofeo.

El mago se presentó con un truco en el que su mano estaba bloqueada dentro de un cubo formado por piezas de Lego. En su interior había una caja envuelta en plastilina y a su vez, dentro una carta que resultó ser la misma que había elegido el jurado poco antes.

Pintando cuadros con ladrillos

En su segundo viaje a Las Vegas Jandro también utilizó piezas de lego, pero en esta ocasión logró que, lanzando ladrillitos a una pizarra, apareciera el retrato de Penn y que además él sostuviera la carta que previamente había elegido.

Esa fue la última vez que el truco pudo hacerse de forma presencial en el escenario del programa en Las Vegas, pues la pandemia impidió hacerlo en la siguiente ocasión.

El truco más grande jamás hecho en Fool Us

El no poder viajar espoleó a Jandro para hacer algo diferente, así que el truco se hizo a lo grande. Un dron grababa cómo Jandro lograba adivinar un número elegido por Penn and Teller y cómo ese número aparecía después de empujar y tumbar un gigantesco juego de dominó.

La distancia no hizo menos espectacular el truco ni los dos magos del jurado consiguieron adivinar cómo lo había hecho, por lo que le volvieron a conceder el premio, tras engañarles varias veces en el mismo show.

Dos estatuas de la libertad

El cuarto truco de Jandro también se llevó a cabo en nuestro país. El mago español hizo desaparecer dos pequeñas estatuas de la libertad y a tres personas en medio de una pista de aterrizaje y bajo la atenta miradas de cuatro personas que debían parar el número si descubrían el truco.

Penn y Teller pensaron haber descubierto la manera en la que Jandro había hecho el número, pero erraron, por lo que concedieron el trofeo una cuarta vez.