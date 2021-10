Jandro gana por cuarta vez el Trofeo 'Fool Us' haciendo desaparecer dos estatuas de la libertad y a sus custodios

El mago Jandro ha conseguido por primera vez en la historia del programa Penn & Teller: Fool Us, llevarse cuatro trofeos, un premio que se concede solo si se es capaz de engañar a dos reputados magos.

El Fool Us Trophy es uno de los galardones más prestigiosos dentro del mundo de la magia. Para conseguirlo hay que descolocar a los míticos Penn and Teller que actualmente son los magos residentes más longevos de Las Vegas y los jueces del programa de televisión Fool Us.

Jandro llevaba ya tres récords en este programa. Primero, Jandro se convirtió en el más rápido de la historia en conseguir el premio. Luego fue el primer y único español en ganarlo más de una vez y finalmente revolucionó Las Vegas haciendo el truco más grande en la historia del programa americano con un dominó gigante.

Para ganar su cuarto premio Jandro aseguró a Penn y Teller que iba a superar a David Copperfield haciendo desaparecer dos estatuas de la libertad, una más que él... aunque las de Jandro eran un poco más pequeñas.

Las estatuas las custodiaban un amigo suyo, un policía y una abogada para que nadie pudiera robarlas. Los 3 se situaron en el centro de una cabina aislada del suelo en mitad de una pista de aterrizaje de un aeropuerto y rodeada de operarios.

Si estos, o dos espectadores que imitaban a Penn y Teller veían a alguien salir de la cabina o sabían cómo se estaba haciendo el truco, podían parar la actuación en cualquier momento, cosa que no sucedió.

Al caer la tela de la cabina no solo habían desaparecido las estatuas sino también las tres personas que las custodiaban en apenas unos segundos.

En un primer momento pareció que Jandro había fracasado. "No te vamos a dar el trofeo tan fácilmente, creemos saber cómo lo has hecho", le decían los magos.

"Tenías un juego de espejos y había un agujero en la pista y bajaron por una trampilla", elucubraban los dos jueces del programa.

"Sabéis cómo pienso, pero no cómo pienso yo que vosotros pensáis, así que esta vez no he pensado como suelo pensar", les contradecía Jandro.

El mago español les dijo que tenían en su mesa un sobre con el método exacto de cómo lo había hecho. Al leerlo, ambos ilusionistas comenzaron y catalogaron el método como "genial y diabólico".

Así que no dudaron en conceder de nuevo el trofeo a Jandro, por lo que ya nadie en el mundo ha ganado más Trofeos Fool US que él.

Actualmente, Jandro sigue de gira con su espectáculo de magia en teatros que este año pasará por Valencia, Valladolid, Palencia, Torrelavega, Pamplona, Las Vegas y Chicago entre muchas otras ciudades.