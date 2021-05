Entrevista | Jandro: "Se liga más siendo calvo que siendo mago"

Hacer magia es una expresión literal en el caso de Jandro, ese mago alocado que lleva un niño nervioso dentro. Él no se limita a reproducir juegos -término mejor que el de ‘trucos’- de magia, sino que los crea. Tanto es así que ha ganado su tercer trofeo Fool Us, un premio que solo se gana si consigues que los jueces, los experimentados magos Penn y Teller, no sepan cómo lo has hecho.

Mientras, Jandro se encuentra de gira por toda España con sus espectáculos de magia.

¿Qué es eso de Fool Us? Fool Us significa "engáñanos" y es un programa de televisión estadounidense que se emite en la CW y que se graba en Las Vegas. Penn y Teller son los magos a los que hay que engañar, a los que hay que foolear, como dicen ellos. Ellos son los magos que tienen el récord de más tiempo seguidpo como residentes en un mismo teatro en Las Vegas, en el hotel Rio.

Y usted fue para allá... Al programa van magos de todo el mundo a hacer su show en Las Vegas y si, además de gustarles tu número, ellos no saben cómo lo has hecho, la parte de atrás del truco, te dicen "Fool Us" y te dan el trofeo. Y bueno, sí… lo he ganado tres veces seguidas. Engañar es bueno, amigos (risas).

¿Puede que la próxima vez la partan las piernas el resto de magos por acaparar? No creo, allí me tienen mucho cariño. La primera vez que fui me miraban como diciendo "este tío raro quién es" y ahora somos amigos y hacemos cosas juntos. Quieren que vuelva por una cuarta vez, pero es complicado con una pandemia de por medio.

Su estilo jovial y alegre, casi de niño, ¿es poco común allí? Fue una de las cosas que más les llamó la atención a Penn y Teller, que no me habían visto nunca actuar, y a los productores. De hecho, cuando fui por segunda vez hice un ensayo, que Penn y Teller no ven, y yo estaba como siempre, con mi movida, y al acabar vino el productor y me preguntó ¿lo de correr lo vas a hacer?

Yo pensé que lo preguntaba para que no lo hiciera, pero no, me dijo "por favor, hazlo". Y acabé corriendo y de la euforia Penn y Teller acabaron corriendo conmigo y el público les vio corriendo, pasándolo bien… y eso allí les hizo mucha gracia. Y luego les digo cosas en español, o me presento con un "bona nit" o me invento palabras…

Ha ido viniéndose arriba, ¿el próximo truco es ya en la Estación Espacial Internacional? Sí, me llamó ayer ET que va a colaborar en el próximo número. Estoy pensando una idea, pero no me baso en si es grande o pequeño.

Yo estaba preparando uno para viajar allí y hacerlo en plató, pero no pudo ser. Así que pensé en aprovechar y hacer el truco más grande que se hubiera visto en ese programa, algo que allí fuera inviable.

Todo se basó en que me hacía mucha gracia el juego de palabras de car trick o card trick [truco con un coche o truco de cartas, en inglés], que fue lo primero que les despistó. Y creé el número al rededor del chiste.

¿Aún se acongoja por si el truco falla? Siempre, es una cosa que siempre llevamos encima. El otro día me reuní por Zoom con Penn y le pregunté por el tema del miedo que es una cosa que a mi me interesa mucho y me dijo que él se sigue poniendo nervioso.

Cuando actúas puedes hacer dos cosas: hacer siempre los mismos trucos, que lo hacen la mayoría de los magos, o intentar hacer cosas nuevas, crear nuevos números. Y cuando creas algo no sabes si va a funcionar y te mueves en la línea de "puede que no salga". Y muchas de las cosas que he hecho en la tele o en Fool Us no los he hecho antes, así que el nivel de incertidumbre es muy elevado.

¿Siendo mago se pierde la magia de ser espectador? Lo ves de otra forma. Es como un director de cine que ve una película y está pensando en los planos, en los encuadres, en las secuencias, en la música… en lugar de disfrutar de la película y a nosotros eso nos pasa mucho. Pero cuando te sorprendes es una sensación buenísima. Y cuando sabes cómo lo han hecho lo disfrutas al pensar madre mía, qué bien lo ha hecho, qué bien pensado.

¿Cuáles son los elementos imprescindibles en un truco de magia? Para mí lo más importante es que sea interesante y divertido, yo lo llamo el I + D. Si hago un truco muy bueno, pero no empatizo contigo, no te interesa y no te involucras, lo vas a olvidar. Y debe ser divertido porque hay trucos que son muy buenos pero el proceso es un poco aburrido, pierdes la atención te dispersas y luego no impacta tanto. Hay que empatizar con la persona para la que lo estás haciendo. Y luego me gusta que sea original y creativo, porque si no, la profesión no avanza.

¿El mago tiene que ser un poco actor? Robert-Houdin, un mago francés al que le llaman el padre de la magia moderna, el que llevó la magia a los teatros, decía que el mago tiene que ser un actor que hace el papel de mago. Yo no estoy totalmente de acuerdo, es más bonito que hagas lo que te nazca.

Yo no soy bueno contando historias, pero por ejemplo René Lavan, que era un mago manco argentino, contaba unas poesías maravillosas que te metía tanto que acababas llorando. Sería absurdo que yo intentara hacer ese papel y absurdo que él intentara correr por un escenario en Las Vegas. Yo prefiero que mi personalidad impregne lo que hago.

¿Truco es una buena palabra? Es un debate interesante… a los magos nos gusta mucho la filosofía, la psicología, los términos, las palabras… y hay quien está en contra de la palabra truco porque les parece que lo rebaja, hay mucho más que un truco, hay una parte psicológica, de jugar con el cerebro y con lo que el público va a percibir.

A mí no me importa llamarle trucos, pero Juan Tamariz, por ejemplo los llama juegos, porque es como jugar… para mí son eventos, experiencias.

No podía salir de casa en el confinamiento, pero a Pen y Teller les dijo la mente de usted "sí podía salir", ¿es eso lo que hay detrás de un mago? Totalmente, de hecho el juego de palabras card y car salió imaginando. Yo visualizo mucho lo que quiero hacer. Me imagino en un escenario de Las Vegas, me imagino allí hablando inglés y se me ocurre ese juego de palabras. Con la mente puedes llegar a sitios donde crear sin tener que ir físicamente.

¿Trabajó su inglés? Sí, porque en el primer y segundo truco tenía un guion, pero al final empecé a improvisar y fue un bombazo. En el tercero no podía porque no había interacción, pero sí tuve mucho cuidado con las palabras para no pasarme de tiempo y hacerlo todo en un plano secuencia, para que no hubiera cortes.

En un espectáculo de magia siempre hay alguien que dice "ya sé como lo ha hecho", ¿eso le molesta? Está ese reto intelectual y forma parte de la magia. El mago ha hecho algo y piensas “no puede ser, conozco las leyes físicas y eso las incumple”, y quieres saber como. Pero si lo haces bien se dejan llevar. Pero la mente analítica siempre está ahí intentando saber… no pasa nada, forma parte de lo normal.

Lo bueno es que al truco lo adereces con otros elementos emocionales, psicológicos, algo divertido… no se ponen a analizar tanto.

Dijo "cada vez que invento un truco pierdo un pelo", ¿va a ir a Turquía a por más trucos? ¿Estás buscando un contacto por si hacen un dos por uno? Cuando se pueda viajar vamos, tú a por artículos y yo a por trucos (risas).

¿Le piden mucho en las reuniones de amigos que haga trucos? Cada vez menos, porque cada vez salgo menos. Como siempre estoy actuando o con mis hijos no salgo mucho por ahí en plan discoteca o pub y si quedo con mis amigos soy uno más.

No soy el típico mago pesado. Hay una película de Woody Allen, Scoop, es mago y hace el papel de mago pesado y a todos durante toda la película está pidiendo que alguien coja una carta. Y ser un mago pesado es contraproducente. Cuando estás con amigos no eres el centro de atención.

¿Cómo llevan sus hijos que su padre sea mago? No es una profesión común. Es que no tienen un padre común, pero como cuando ellos nacieron yo ya era así es lo normal. Los niños cuando empiezan a vivir todo lo nuevo lo ven como algo mágico, y en los dibujos, todo está lleno de poderes, así que para ellos es normal.

¿Alguna vez ha utilizado sus habilidades mágicas en el día a día? ¿Para hacer actos ilegales, me estás preguntando? ¿Quieres ir ahí? ¿Quieres que entremos ahí? (risas) Soy mago, no político. Soy tan tonto que no lo he hecho, pero conozco amigos que a lo mejor ha desaparecido un paquete de chicles de una gasolinera… pero ahí si te pillan el truco sí que tienes un problema.

¿Cómo empezó en la magia? Por Juan Tamariz, hace 30 años. Yo tenía la típica caja de magia, pero fue cuando salieron los fascículos de Juan Tamariz, uno por semana, 72 semanas. Un año y medio casi. Fue en un buen momento de mi vida y aprendí la magia como se tiene que hacer, valorándola y viendo que cuesta mucho.

Ahora quieres un curso de magia pinchas en internet y lo tienes, pero no aprendes nada, porque no aprendes la base. Necesitas ir entendiendo cómo funciona la ficción, los procesos, que no solo son trucos. Dile ahora a un chaval que quiere algo que lo va a tener en 72 semanas…

Ahora aprendes un truco en Youtube y lo haces, pero no entiendes por qué funciona y eso es lo importante en la magia, la base para poder crear, aprender cómo ir por delante del espectador y eso lo haces estudiando a los grandes pensadores de la magia.

¿Se liga mucho con la magia? Se liga más siendo calvo… y lo voy a dejar ahí, porque si digo la verdad voy a decepcionar a muchas personas. Prefiero que se piense que he tenido una vida que no he parado y no voy a confirmar ni desmentir.

¿El de la magia es un mundillo de compañerismo o de competitividad? Hay como en todas las profesiones. En las películas siempre se ve la riña de los magos, pero mis mejores amigos son magos. Yunke es mi mejor amigo y es un mago de grandes ilusiones y hemos hecho muchas locuras juntos. Y con los que hacemos la gira de teatros son amigos y compañeros. Ayer cené con un mago, esta noche ceno con otro… nos ayudamos mucho porque nos respetamos mucho.

Hay muchos que no te respetan y van por detrás, pero eso pasa en todas las profesiones.

Les tuve que hacer una consulta y me ayudaron desinteresadamente o Juan Tamariz que me ayudó para el primer número del Fool Us, hay mucho mejor rollo de lo que la gente se cree.

Está ya actuando, ¿dónde podemos verle? Se está reactivando todo ahora, estamos haciendo Descabellado, que es un espectáculo de teatro y tenemos muchas fechas y lugares. Y otro espectáculo más pequeño pero muy divertido que se llama La Magia de Jandro, doy conferencias de creatividad, creando formatos de tele, estoy escribiendo una obra de teatro infantil… me gusta hacer de todo un poco.

¿Por qué hay que ir a ver magia? Hay que ir a ver cosas en general, lo que a cada uno le apetezca. Pero un buen espectáculo de magia si es bueno es muy rico en sensaciones, en tensión, risa, lágrimas… un buen espectáculo de magia es cuando el espectador sale mejor de lo que ha entrado. Hay que ir a ver cosas que te emocionen.