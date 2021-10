López Miras (PP) está dispuesto a pagar el coste de la recuperación del Mar Menor y sólo pide que le "dejen hacer"

El líder de los populares murcianos ha comenzado su intervención hablando del Mar Menor, "un ecosistema único, una joya en Europa que a todos nos preocupa, pero que no a todos ocupa", ha dicho.

López Miras ha puesto de ejemplo la recuperación del Río Segura en Murcia para mostrar la capacidad del PP "en gestión medioambiental", por eso ha insistido, "solo necesitamos que Sanchez haga algo o nos deje hacer. Estamos dispuesto a pagarlo", ha dicho en relación a la recuperación del Mar Menor.

El presidente del PP murciano ha defendido la gestión hídrica que realiza la Región, "somos las huerta de Europa, damos de comer al mundo, tenemos la suerte de tener una tierra fértil, contamos con 3.000 horas de sol al año, pero escasea el agua".

"En la Región de Murcia cada árbol se riega gota a gota y en el momento más beneficioso para hacerlo", ha subrayado, para referirse a esa capacidad de ahorro que realizan los murcianos. "El porcentaje de agua reutilizada es del 4% en Europa, del 7% en España y del 98% en Murcia".

Sin embargo, ha remarcado que "no es suficiente". "No se trata de solidaridad, ni de pedir limosnas, me gusta hablar de justicia y hay infraestructuras que son justas como el tasvase Tajo-Segura", del que ha destacado que riega el 20% de todas las frutas y hostalizas españolas, impide la desertificación y "es imprescindible para España, por eso los murcianos viven con preocupación la hoja de ruta del PSOE y del Gobierno de España, que quiere eliminar ese reparto justo del agua".

El cónclave 'popular' finaliza este domingo en la plaza de toros de Valencia con la clausura del presidente del PP, Pablo Casado, un acto al que está previsto que asista un millar de simpatizantes y afiliados del PP de la Región de Murcia.