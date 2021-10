Tomares programa un "otoño cultural" con 45 actividades y Els Joglars, la ROSS o Pedro Casablanc

Tras los conciertos de de Arpas de Málaga y Pájaro, ya celebrados, la Banda Sinfónica Municipal de Tomares y la Banda Municipal de Música de Coria del Río estarán presentes este sábado, 2 de octubre, a las 12 horas, en los Jardines del Conde. Después llega el turno del grupo de música antigua Cántica con Romance de amor y muerte, Homenaje a Bécquer, el próximo 7 de octubre; y del pianista Diego Hilario Rueda de los Reyes, el 14.

"El Lago de los Cisnes (3D)", a cargo de Larumbe Teatro Danza, el 15 de octubre, la Andalucía Big-Band el 22 de octubre, Dorantes, el 12 de noviembre, todos ellos a las 20,30 horas, en el Auditorio Municipal Rafael de León, y la ROSS el domingo 14 de noviembre, también en el Auditorio, a las 12 horas, continúan la programación.

Uno de las grandes compañías de teatro de las últimas décadas, Els Joglars, estará en el Auditorio el 21 de octubre, a las 20,30 horas, con Señor Ruiseñor, una sátira sobre el independentismo catalán.

MÁS TEATRO

Otro gran momento teatral se vivirá el 28 de octubre con la obra teatral Torquemada, basada en la tetralogía de Benito Pérez Galdós, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente y que contará con la interpretación de Pedro Casablanc.

Dentro del ámbito de la escena, el 7 de octubre se pone en marcha un nuevo ciclo, "Abecedaria: Teatro y Escuela", que pretende acercar el mundo del teatro a los más pequeños con tres obras. La primera será Luna, de la compañía Arena en los Bolsillos, dirigida a los alumnos de Infantil, a la que le seguirá el 27 de octubre Otelo en la Red, de la compañía El Aedo, para Secundaria y Bachillerato, ciclo que finalizará el 18 de noviembre con Orfeo de la compañía La Canica Teatro, dirigida a Primaria.

Con motivo del 25N, Día contra la Violencia de Género, la compañía El Terral Teatro ofrecerá la obra "Me quiere, no me hiere" a las 18 horas en el Auditorio. Y el 19 de octubre el Día de las Escritoras, con Séfora Vargas y Esther Garboni en el salón de plenos, a las 18.

El cine contará con dos ciclos gratuitos, uno dedicado a Fernando Fernán Gómez, con motivo del centenario del nacimiento del genial, actor, director y escritor, con tres cintas; y otro al género clásico, con hasta nueve películas. La primera dedicada a Fernán Gómez será la oscarizada "Belle Epoque", que se emitirá en el Auditorio, a las 18 horas, el martes 5 de octubre, y el CineForum de Cine Clásico, que comenzará el martes 26 de octubre.

UN MUNDO DE NIÑOS

Un año más, "Un Mundo de Niños" vuelve al Auditorio las mañanas de los sábados. El primer espectáculo será el 9 de octubre, "Playtime" de Nacho Diago, seguido de "Curra y Lola", de Proyecto NaNa, el 16 de octubre, "Uniko", de Teatro Paraíso, el 23 de octubre, y con motivo de Halloween, el 30 de octubre, "La Leyenda de Sleepy Hollow" de Teatrasmagoria, el 6 de noviembre, "Hay una sirena en mi salón" de la compañía La Teta Calva, el 13, con "Mozart y las Trufas de Chocolate", de las Trufas de Wolfgang, el 20 "Estrella" de la Cía. Marie de Jongh, y el 27, "Aires" de la Cía. Piero Partigianoni.

Además, la Biblioteca Municipal acogerá cuentacuentos, los martes y miércoles, de 17 a 18 horas, y un taller de teatro infantil los jueves, de 17 a 19 horas. A su vez, en octubre se inician el lunes 4 de octubre los Talleres Municipales Culturales y el Club de Lectura, que se desarrollará los jueves de 18 a 19 horas.