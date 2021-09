Ribó: "Farem tot el possible perquè vinga la Copa Amèrica, però sense posar els diners"

"Farem tot el possible perquè vinga la Copa Amèrica, però amb unes condicions, no posant tots els diners que després ens passem anys pagant", ha recalcat a la portaveu del PP, Mª José Catalá, en una interpel·lació en el ple municipal de setembre.

Els 'populars' aposten perquè València es postula com a seu amb la col·laboració de la Generalitat, el Govern i el sector empresarial. Així ho porten insistint des que l'organització ajornara l'elecció de la ciutat a mitjan setembre.

En la seua resposta, Ribó (Compromís) ha remarcat que "per descomptat" que donen suport a aquesta competició de vela i així li ho van comunicar als organitzadors, però no estan disposats a realitzar una inversió així, a més de recordar que la celebració a Nova Zelanda va suposar "94 milions en pèrdues".

Ha advocat per estudiar "de forma seria" la celebració de la Copa Amèrica i per replantejar l'aportació econòmica, garantint que l'Ajuntament està centrat en l'objectiu de "traure a la ciutat de la crisi". "Si es pot plantejar amb col·laboració públic-privada, estupend", ha resumit.

També ha destacat que estan disposats a reunir-se amb els organitzadors "quan faça falta" i ha recordat que la Generalitat tampoc està a favor de pagar el cànon, així com que l'Ajuntament "encara" ha de pagar en 2022 altres sis milions pel deute del Consorci València 2007, l'organisme encarregat de coordinar les obres necessàries per a celebrar llavors l'America's Cup.

Per tant, el primer edil ha insistit que ara no és moment de fer "una inversió d'eixe tipus" i ha recordat al PP que l'actual Govern central sí ha condonat el deute de la Marina a diferència de l'anterior de Mariano Rajoy.

EL PP, SORPRÈS AMB LA POSTURA DE RIBÓ

La portaveu 'popular', que va portar la proposta aquest dimecres al Debat de Política General dels Corts com a síndica, s'ha mostrat sorpresa per la posició "rabiosament innovadora" de Ribó, ja que segons ella abans no havia donat suport a la candidatura: "Estic orgullosa que l'alcalde estiga tan obert a eixa possible Copa Amèrica a València".

Però ha criticat la falta de suport econòmic recordant que l'Ajuntament va destinar 100.000 euros "a dit" al congrés nacional que va celebrar UGT fa uns mesos a València. "Tot el turisme nacional anava a vindre a veure als delegats del sindicat", ha ironitzat.

En la seua rèplica, Ribó ha etzibat a Catalá que "no s'alegre tant" perquè ell ha defès reiteradament que estaven disposats a cedir espais però no a l'aportació econòmica. "En principi -ha reiterat-, no anem a pagar el cànon; aportem infraestructures que continuem pagant perquè algú ens va carregar el deute fa molts anys".

Ha insistit, amb tot, en què estaran "gustosos" de donar suport a l'esdeveniment si naix de la col·laboració públic-privada, mentre el cànon ho ha de pagar "qui corresponga". I, després de dir que té la sensació de que "hi ha una batalla per intentar augmentar el cànon o pressionar", ha descartat que hi haja interés en què la copa se celebre a Barcelona i ha assegurat que li dona el mateix si la ciutat triada és aquesta o una d'Irlanda.