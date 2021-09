La delegada del Gobierno regional despide a los efectivos que han colaborado en extinción de incendios

La temporada de alto riesgo de incendio se prolongará hasta el 15 de octubre, pero los dos aviones de carga en tierra (tipo AT-802) con capacidad para 3.100 litros de agua y retardante contratados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) finalizarán su servicio este jueves 30 de septiembre.

En este contexto, el consejero y portavoz del Gobierno de La Rioja y la delegada del Gobierno han agradecido a los profesionales la dedicación, el esfuerzo y el servicio prestado en estos meses y han coincidido en que el trabajo coordinado entre ambas Administraciones es esencial para responder de forma rápida y contundente ante una emergencia.

Por su parte, la delegada María Marrodán Funes ha explicado que "el Gobierno de España complementa la acción que corresponde a las comunidades autónomas en la extinción de incendios aportando medios de titularidad estatal cuando esta resulte necesaria, como ha sido el caso de la intervención de los incendios acaecidos en Autol y Ezcaray".

En concreto, en la base aérea de Agoncillo han permanecido los dos aviones de carga en tierra del MITECO y su personal asociado como refuerzo al personal de la comunidad autónoma.

Marrodán Funes ha reconocido que es un orgullo para La Rioja contar con magníficos profesionales encargados de estos dos aviones de carga en tierra, quienes "demuestran su gran trabajo sobre el terreno verano tras verano".

Asimismo, la delegada ha concretado que España es el segundo país de Europa en cuanto a superficie forestal, y el tercero en superficie arbolada. De hecho, los montes españoles ocupan más de la mitad del territorio. Por ello, ha apuntado que "el dispositivo de extinción que el MITECO despliega en apoyo a las comunidades autónomas por todo el territorio español para la extinción de incendios es imprescindible para que continuemos manteniendo y protegiendo este bien de nuestro país".

A este respecto, el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica y portavoz del Ejecutivo de La Rioja, Álex Dorado Nájera, ha destacado que "los incendios forestales que han tenido lugar este verano en el entorno de Yerga, en los municipios de Autol, Quel y Grávalos, y entre las aldeas de Posadas y Azárrulla, en Ezcaray, han evidenciado que la colaboración y la coordinación entre Administraciones es primordial para aumentar las posibilidades de controlar un incendio".

Además, ha reconocido: "La Rioja está bien preparada para afrontar los incendios. Esta temporada más de 300 profesionales y un amplio elenco de medios técnicos están trabajando para detectar, prevenir y combatir los incendios forestales en nuestro territorio. Además, la Comunidad ha contado con el apoyo de medios del MITECO y de la UME en momentos clave y, a todos, ellos quiero agradecer su labor".

Asimismo, Dorado Nájera ha recordado que "la temporada de alto riesgo de incendio aún no ha terminado y, por tanto, es esencial contar con la colaboración ciudadana para prevenir y evitar los incendios forestales siguiendo las recomendaciones y prohibiciones de lucha contra el fuego. En este sentido, me gustaría remarcar la importancia de cuidar nuestro patrimonio natural que es nuestra mayor riqueza, y tenemos la responsabilidad compartida de conservarla, no solo para nosotros y para nuestro bienestar sino también para las generaciones futuras".

Durante el encuentro han visitado las instalaciones de la base aérea y han presenciado un simulacro de embarque y desembarque de la Cuadrilla de Acción Rápida Contra Incendios Forestales (CARIF) en el helicóptero que se ha desarrollado con el objetivo de practicar el tiempo operativo ante una emergencia.