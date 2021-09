Industria convoca 900.000 euros en ayudas para emprendedores

La convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y el plazo de solicitud estará abierto hasta el 9 de noviembre.

El consejero de Industria y presidente de Sodercan, Javier López Marcano, ha explicado que el objetivo de este programa es favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de pymes de reciente creación. De hecho, a través de la convocatoria de 2020 de Emprecan, Sodercan impulsó la creación de un centenar de nuevas empresas a las que concedió ayudas por importe de algo más de 700.000 euros (701.391).

López Marcano ha destacado que la incorporación de nuevas empresas al tejido empresarial "es un pilar básico para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía", por lo que la prioridad de Sodercan es apoyar al tejido productivo, especialmente a los emprendedores, pequeñas y medianas empresas, y minimizar el daño ocasionado por la crisis sanitaria, "para que la recuperación económica se produzca lo antes posible".

El consejero ha señalado que Sodercan, como agencia de desarrollo regional, tiene en su "ADN" la promoción de la actividad emprendedora y favorecer que ninguna oportunidad empresarial se quede sin apoyo para su materialización.

AYUDAS

El programa Emprecan Plus se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de la imagen y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas web, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

Podrán ser subvencionables los gastos que se realicen desde el 1 de julio de 2020 hasta el 9 de noviembre de 2O21. En todo caso, todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en el momento de la presentación de la solicitud.

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo de 37.500 euros por empresa; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

Las ayudas están dirigidas a autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2019 en el ámbito sectorial recogido en la convocatoria: industria, turismo, ocio y cultura, servicios profesionales, etcétera.

El objetivo es facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el emprendedor para la constitución de su empresa, incentivar las primeras acciones que debe realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial y para la ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa, así como estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo tradicional.