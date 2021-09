Llega el tiempo de camisas... ¡sin arrugas! La plancha vertical de Cecotec de 35 euros te ayuda a conseguirlo

El cambio de armario es inminente, si es que todavía no lo has llevado a cabo. Ya hemos despedido al verano y, por tanto, toca guardar hasta el año que viene vestidos vaporosos, pantalones cortos, bermudas, sandalias y todas aquellas prendas que nos ayudan a sobrellevar las altas temperaturas. Ahora les toca el turno a las sudaderas, los pantalones largos y las chaquetas de entretiempo y, a menos que dispongas de un gran vestidor, no vas a tener más remedio que enfrentarte al cambio. En este momento, los trucos para maximizar el espacio en el armario se vuelven más necesarios que nunca y las perchas troqueladas, entre otros elementos, nos ayudan a conseguirlo.

Pero si hay unas prendas que acaparan todo el protagonismo en esta época del año, esas son las camisas, puesto que sus mangas nos cubren más que las de las camisetas sin llegar a abrigar tanto como los jerséis. Y ya se sabe que en esta época sales de casa por la mañana abrigado, pero, al mediodía, te asas de calor. Claro que, por mucho que nos encanten, las camisas tienen un gran inconveniente: se arrugan con solo mirarlas. Por ello, no tenemos más remedio que sacar la plancha a pasear y pegarnos toda la tarde alisando arrugas, una de las tareas más odiadas.

En 20deCompras queremos hacerte más llevadera esta labor y, por ello, hemos buscado una solución efectiva para deshacernos de ellas sin tener que invertir más tiempo del necesario: se trata de la plancha vertical Smoothforce de Cecotec, un dispositivo que, además de calentarse en apenas 30 segundos, nos permite planchar de forma cómoda y sin necesidad de tener que montar todo un centro de planchado. ¿Lo mejor? ¡Cuesta menos de 35 euros!

La Smoothforce 4000 ultrasteam black, de Cecotec. Cecotec

Por qué es un ofertón

Más allá del precio, la principal ventaja de este dispositivo es que nos permite planchar directamente en la percha sin necesidad de tener que montar ninguna tabla ni de ir intercambiando prendas. Ofrece una presión de dos bares que penetra en todos los tejidos (incluidos los más gruesos) en profundidad para alisar las arrugas en tiempo récord. Además, ofrece la tecnología Power Steam, capaz de generar un chorro de vapor continuo de 30 minutos que, unido a su potencia de 1200 W, ofrece los mejores resultados en cuanto a planchado, desinfección y eliminación de olores. Por ello, también es perfecto para higienizar sofás, cortinas y hasta sábanas. Otra de sus ventajas es que se calienta de forma rápida en apenas 30 segundos y dispone de un tanque de 700 ml para que podamos llevar a cabo la sesión de plancha sin tener que rellenarlo.

