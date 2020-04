La tarea de casa más odiada por los españoles tiene una rápida solución... ¡y está a la venta en Amazon!

Los españoles lo tenemos claro: las tareas de casa que más pereza nos da hacer son la colada y la plancha. Así lo revela un estudio realizado por la aplicación de servicios de tintorería a domicilio Washrocks, donde el 74% de los encuestados ha confesado que esas son sus dos labores más costosas, seguidas del 19% que considera que es barrer o fregar y el 7% que se decanta por fregar los platos como la tarea que menos apetece. Hasta ahora, la solución parecía estar clara para las dos últimas: adquirir un robot aspirador (mejor si lo conseguimos a mitad de precio) y un lavavajillas eran las dos opciones más viables.

Sin embargo, a la hora de dejar la ropa como nueva, y más allá de seguir los trucos para intentar planchar lo menos posible, creíamos que no nos quedaba otro remedio que pasarnos una tarde entera planchando el montón de ropa acumulado... hasta ahora. Las planchas verticales han llegado a nuestra vida para facilitarnos esta costosa tarea doméstica que no podemos desterrar, ya que hay prendas en las que es necesaria. Gracias a estos gadgets, ya no necesitamos montar la tabla de planchar cada vez que necesitamos quitar las arrugas de una prenda ni invertir toda la tarde en esta labor.

Pero, ¿cuánto te puede costar librarte de planchar? Si crees que tu bolsillo se puede quedar temblando después de adquirir una plancha vertical, estás muy equivocado. Hemos buceado en Amazon para encontrar un modelo que, además de estar a buen precio, tenga unos resultados avalados por la calidad de la marca... ¡y lo hemos encontrado! Se trata de la plancha vertical de Rowenta de 1600W que, además, ahora puedes adquirir con casi un 30% de descuento. ¿A qué esperas para decir adiós a la tabla de planchar?

Así es el 'gadget' que te va a solucionar la tarea de planchar. Amazon

Tres atributos para elegir una Rowenta

1 Versatilidad asegurada Apta para todas las prendas, incluso para las más delicadas, esta plancha es capaz de acabar con todas las arrugas de nuestro armario al tiempo que las higieniza y elimina los malos olores. Además, gracias a su cable de tres metros y a su botón de bloqueo para que el vapor no cese, promete comodidad mientras se realiza la tarea.

2 Planchado en tiempo récord Tal y como asegura la marca, este 'gadget' solo tarda 40 segundos en estar listo para su uso y, como no necesita que preparemos la tabla, es cuestión de minutos iniciar y finalizar el planchado. Para asegurar efectividad, cabe destacar que cuenta con una potente salida de vapor de 26 g/min que no genera calor residual, por lo que podemos lucir la ropa nada más acabar la tarea.

3 Unos resultados de tintorería Más allá de lo ya comentado, esta plancha de Rowenta incluye cinco accesorios para asegurar un resultado óptimo y digno de tintorería. Así, cuenta con un cepillo para tejidos gruesos, un accesorio específico para cuidar las prendas delicadas, un gancho de puerta, una pinza para hacer la raya en pantalones y chaquetas y, además, una práctica bolsa para guardarlo todo.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.