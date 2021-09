Los mejores quitamanchas para cuidar tu ropa están en Amazon y a un precio reducido

Da igual si hay niños o no en casa, si tienes mascota o si vives solo. Hay una constante en la vida de cualquier persona: antes o después su prenda favorita, esa que hace tanto papel en cualquier situación, va a tener una mancha de la que (creerá) que no se puede librar. Pero ¡ojo! Es muy probable que la solución esté más cerca de lo que piensas.

De hecho, la solución está a un golpe de clic. Desde 20deCompras hemos seleccionado alguno de los mejores quitamanchas que podrás encontrar en Amazon para salvar toda tu ropa de esos indeseados lamparones que permanecen en el tejido después de un lavado normal. Manchas de aceite, chocolate, fruta… ¡no tienes nada que temer! Tu ropa está a salvo.

En el gigante del comercio online existen multitud de productos que te ayudarán a conseguir el objetivo pero, antes de utilizarlo, tienes que tener claro cuál es el que mejor te ayudará a conseguir tu objetivo, para eso es necesario tener dos cosas en cuenta:

Tipo de mancha Funcionalidad del quitamanchas

Una vez tengas claro estas dos variantes elige cuál de estos productos es el que necesitas.

Quitamanchas para lavadora

Vanish spray quitamanchas Amazon

Entre las ventajas que proporciona utilizar este producto, destaca el hecho de que solo tienes que añadirlo en el momento en el que metes la ropa en la lavadora. Se aplica sobre la mancha y se utiliza el detergente como de costumbre. Da igual el programa que emplees. No tiene lejía en su composición, por lo que respeta los colores y ayuda a que la tela se desgaste menos. Además, el formato en srpay que permite una aplicación sencilla y rápida sobre las manchas más destacadas.

La única desventaja que hemos encontrado es que es recomendable aplicarlo un par de minutos antes del lavado, y tienes que acordarte de hacerlo

Manchas más difíciles

Neutrex Oxy Quitamanchas Líquido Amazon

Este producto es específico para las manchas más rebeldes (café, sangre, chocolate…). Esas que piensas que no vas a ser capaz de quitar existe una solución. Este producto de Neutrex es capaz de eliminar hasta las manchas más resecas. Damos fe de que las servilletas de los niños, uno de los textiles que más manchas diversas es capaz de albergar, salen sin sombra de las manchas.

No tiene lejía en su composición, por lo que protege los colores de la ropa y se puede utilizar en todo tipo de tejidos. Además, también funciona con agua fría.

Potenciador del lavado

Vanish potenciador de lavado Amazon

Si tus manchas no son tan localizadas ni de productos difícil de quitar, es decir, si hay una semana en la que vas a llegar más sucio a casa por la comida o el sudor pero no tienes manchas de aceite o café, tenemos otra solución: la versión en polvo de los quitamanchas. Cómoda de aplicar, lo añades en cada lavado y no tendrás que volver a meter a la lavadora ni repasar a mano ninguna de las prendas que saques.

Sus cuatro estrellas doradas y medio, así como más de 8.000 valoraciones positivas en Amazon demuestran los buenos resultados que suele dar.

Un toque de magia

Borrador mágico Amazon

No es para los tejidos de tela pero, si se han manchado unas zapatillas, un bolso o cualquier otro tipo de complemento, esta es tu solución: un borrador mágico. Rápido y eficaz, cortas a medida y limpias como si fuera una esponja.

Solo tienes que humedecer un poco el borrador, quitar el exceso de agua, y frotar sobre la mancha, que desaparecerá como por arte de magia. Es especialmente sorprendente el resultado sobre zapatillas deportivas. ¡Quedan como nuevas!

También puedes utilizarlo para limpiar la tapicería del coche, o incluso, las paredes de casa, interruptores, marcos de las puertas…

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.