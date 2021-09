Ribó censura els comentaris xenòfobs a una candidata a Fallera Major i defèn que puga optar a eixe càrrec

"No té cap sentit que una persona per no haver nascut ací no puga ser Fallera major, faltaria més", ha assenyalat el primer edil preguntat per eixos comentari i per la condemna realitzada per la Junta Central Fallera (JCF). Així mateix, ha afirmat que "les Falles són un element d'integració important de persones que no han nascut" a València i ha apostat per "conservar-ho i potenciar-ho".

Ribó, que s'ha pronunciat d'aquesta manera després de presidir en l'Ajuntament l'acte de recepció de la Reial Senyera després de la seua restauració, ha defensat el rebuig expressat per la JCF davant aquests comentaris.

Aquest organisme ha considerat "desafortunats i despectius" eixos comentaris, en els quals s'al·ludia a l'origen llatinoamericà de la candidata, i ha anunciat que estudiarà la possibilitat de "prendre mesures sobre aquest tema perquè no torne a succeir".

"Ha tingut una reacció estupenda", ha dit el responsable municipal respecte a l'apuntat per la JCF. "Em pareix lamentable el comportament de criticar una persona magnífica per no haver nascut a València i voler ser Fallera Major", ha afegit.

Joan Ribó ha asseverat que "les Falles són un element d'integració important de persones que no han nascut a la nostra ciutat" i ha ressaltat que "eixe element cal conservar-ho i potenciar-ho a tots els nivells". "Per tant, el meu total suport a la JCF", ha indicat, al mateix temps que ha mostrat el seu "total rebuig" als comentaris cap a la candidata a Fallera Major.