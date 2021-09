Bugallo rechaza pronunciarse sobre las primarias del PSdeG, pero cree que Formoso sería "un candidato sólido"

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, el regidor compostelano ha insistido en no hacer "ninguna valoración" sobre posibles candidaturas. "Yo, lo que le puedo decir, es que no me pienso presentar", ha respondido.

Además, ha avalado que "todos los militantes tienen derecho a presentarse y ese derecho a debe ser respetado". "En mi caso, el derecho que voy a ejercer es el de no presentarme", ha recalcado.

No obstante, al ser preguntado de nuevo, Bugallo sí ha destacado que González Formoso es el líder del PSOE en A Coruña, provincia donde reside "casi el 40 por ciento" de los afiliados en Galicia, el "núcleo más numeroso".

"Por tanto, si se presenta, será un candidato sólido", ha sentenciado.

"NINGUNA DECISIÓN" SOBRE LAS MUNICIPALES DE 2023

Por otra parte, el alcalde ha respondido a las palabras del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, acerca de su "fin de ciclo" como regidor de la capital.

"El fin de mi ciclo se anunció hace 10 años y a la vista está que, por lo que se ve, fue una noticia prematura", ha dicho al respecto Bugallo, puesto que ya gobernó la ciudad entre 1999 y 2011, para luego en 2019 volver a presentarse y recuperar la Alcaldía.

Sobre su futuro, ha reconocido que no le pone "cancillas al campo" y tampoco se "obsesiona" por "estar más tiempo". En este sentido, Bugallo todavía no ha tomado "ninguna decisión" sobre si se volverá a presentar en 2023 ni tiene previsto hacerlo "antes del año que viene", en 2022.

"No es un tema que a mí me ocupe o me preocupe para nada. Espero que el ciclo de Tellado se prolongue un poco más que el mío, más que nada por razones de edad", ha ironizado finalmente.