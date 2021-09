Gwyneth Paltrow realiza cambios en su estilo de vida por la menopausia post-Covid-19

Es de sobra conocido que cuando Gwyneth Paltrow da consejos sobre estilos de vida lo que está es dando consejos sobre su estilo de vida, que no es otro que el que promociona a través de su portal Goop. Sin embargo, en esta ocasión ha querido ponerse en el lugar de muchas mujeres que, como ella, han comenzado con la menopausia justo cuando han pasado el coronavirus.

Las secuelas que les ha dejado la enfermedad en la menstruación, según ha explicado la intérprete, que este mismo lunes cumple 49 años, son variadas y, en muchos casos, sumamente dolorosas, por lo que no ha querido dejar pasar la oportunidad de explicar su experiencia y cómo ha tenido que cambiar ciertos hábitos que ya tenía interiorizados en la búsqueda de una transición más benevolente con su cuerpo y su salud.

"Ya estoy metida de lleno en la perimenopausia. Todo se me ha vuelto completamente irregular y [cada menstruación] es una sorpresa constante. Mis emociones también están revolucionadas", ha comenzado explicando la actriz de Se7en o Iron Man en su podcast Ask Me Anything, que ya confesó que durante el confinamiento volvió a beber alcohol.

"En ocasiones me meto en la cama por la noche y mi corazón comienza a acelerarse. Las hormonas no están siendo ninguna broma. A menudo me siento como si fuera esa pelota atada con una cuerda a una raqueta y me estuvieran dando una paliza", ha añadido.

Paltrow ha asegurado que a todas estas molestias hay que sumarle los síntomas de la Covid-19 persistente con los que aún se encuentra lidiando, por lo que no le ha quedado más remedio que tomar cartas en el asunto y que su lifestyle se ajuste a esta nueva realidad.

Y lo ha hecho, sobre todo, desde la alimentación. Ha adoptado la dieta paleo. Es decir, aquella en la que se consumen solo los alimentos que se podrían haber consumido durante la era Paleolítica (desde hace aproximadamente dos millones y medio de años a hace 10.000 años).

Esto ha sido el primer paso para reducir la inflamación muscular que padece. Asimismo, y gracias a la dieta paleo, ahora mismo sí que ha colocado las verduras en el centro de su plan nutricional, aunque, eso sí, sin volverse estrictamente vegetariana dado que, tras sufrir una anemia severa, ha comenzado a comer "de vez en cuando" un poco de carne de res alimentada con pasto (algo que eliminó de su mesa hace 22 años), así como aves de corral, siempre y cuando estas hayan sido criadas en libertad.