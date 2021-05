Demandan a Gwyneth Paltrow por la explosión de una de sus velas aromatizadas

Cuando aparece una nueva noticia de Gwyneth Paltrow es casi imposible no pensar en ese recurrente meme de "Oh, shit, here we go again" ["Oh, mierda, al lío otra vez"]. Y máxime si se trata de uno de sus consoladores anti-aburrimiento o, sobre todo, de sus velas aromatizadas. Pero en este caso no es que haya sacado unas nuevas (la última, con olor a orgasmo, fue su regalo de divorcio a Kim Kardashian), sino que se le han vuelto en su contra.

Colby Watson, un hombre de Texas, adquirió una de las This Smells Like My Vagina ("Esto huele como mi vagina") que la artista promociona en su web de productos de estilos de vida, Goop. Sin embargo, el afectado asegura que esta compra casi le mata.

Según los documentos que ha podido obtener el portal TMZ, Watson compró la vela el pasado enero, aunque esperó hasta febrero para encenderla por primera vez, en una mesilla de noche que tiene junto a la cama. Tres horas después, aquello "arrojó llamaradas y, de repente, explotó".

Watson afirma que su habitación se llenó de humo y que la marca que dejó la candela en el mueble es bastante visible. Eso sí, admite que la vela viene con una recomendación de "uso limitado" para que no esté prendida más de dos horas, aunque él entiende que esa información es insuficiente.

Dice esto porque la advertencia no explica que la vela puede causar graves lesiones, así como que explota. "Son intrínsecamente peligrosas", argumenta Watson, que ha demandado a Goop "por incumplimiento de garantía y la poca fiabilidad de sus productos" y espera obtener una compensación económica cercana a los 5 millones de dólares.

Un portavoz de Goop ha emitido un comunicado para el citado portal: "Estamos seguros de que las afirmacones [de Watson] son frívolas, un intento de asegurarse un pago descomunal gracias a un producto popular. Respaldamos cada marca que comercializamos y la seguridad de los productos que vendemos. En este caso, Heretic [la marca que suministra la vela] ha comprobado el rendimiento y la fiabilidad del producto a través de diversos tests estándar en la industria".

También a primeros de año, Jody Thompson, una señora de 50 años de Reino Unido que vive en el norte de Londres, explicaba que la vela de la intérprete de películas como Se7en o Amor ciego, la cual le había tocado tras participar en un cuestionario que encontró por Internet, se calentó tanto que acabó estallándole y cubriendo de llamas su salón.

La candela estuvo a punto de quemarles la casa. "Nunca había visto algo así. Todo estaba en llamas y estaba demasiado caliente para cogerlo. En ese salón había un infierno", confesó al diario The Sun. Eso sí, Jody no interpuso ninguna demanda, aunque quizá después del caso de Watson se anime a entrar en una batalla legal con la actriz.