Pleno aprueba la moción de Adelante para agilizar colocación de ascensores, asesorar familias y difundir ayudas

La moción recoge la realización de un inventario de viviendas que no cuentan conascensor, mejorar la difusión de las convocatorias de ayudas para su instalación y reducir el procedimiento burocrático, dotar de más medios la Oficina de Accesibilidad, realizar nuevas líneas de ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas dirigidas a pequeñas actuaciones o reforzar los Servicios Sociales que atienden a esas personas.

El portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, advierte de que en siete años de gobierno socialistas se ha ejecutado menos del 17 por ciento previsto, dejando "sólo siete ascensores colocados". "Se han hecho más fotos que ascensores se han puesto pese a que se trata de un drama para las personas que hace años que no pueden salir a la calle", insiste, ironizando con que, a este ritmo, "se tardarían 1.357 años en colocar los ascensores en los 1.900 edificios que los necesitan".

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha mostrado su preocupación por este asunto, advirtiendo de que es un proceso complejo y ha apostado por su agilización en las próximas convocatorias, a la par que recuerda que está en funcionamiento el programa de permutas de viviendas de Emvisesa, con 14 ya realizadas por 700.000 euros. Además, aunque recuerda que se cambió el formato y ahora es Urbanismo la que ejecuta los ascensores directamente, insta al resto de grupos a que, si encuentran en otra ciudad un modelo más eficaz de ejecución, lo trasladen al Consistorio para su análisis.

Reconoce los retrasos, que achaca al análisis de las más de 300 solicitudes presentadas con baremaciones de medio año, la complejidad de expedientes, los criterios de intervención que obligan a que cada comunidad que quiere una ayuda tenga que empezar el proceso desde el inicio en cada o el hecho de que haya que buscar el lugar para el diseño del ascensor en edificaciones muy antiguas.

De su lado, la concejal del PP Ana Jáuregui ha pedido que se gestione de un modo "más eficiente" la construcción de nuevos ascensores. "Este gobierno debería tener una mayor sensibilidad hacia las personas más vulnerables con problemas de accesibilidad en sus inmuebles y no poner tantas excusas técnicas", agrega, insistiendo en que es "prioritario" trabajar en estas convocatorias de ayudas. "La ejecución es mínima y es necesaria una mayor eficiencia", insiste, ante lo que Muñoz le ha pedido que compare con lo realizado por el PP en el gobierno.

Además, la edil de Cs Amelia Velázquez se ha mostrado a favor de la construcción de ascensores para "no condenar a las personas mayores o con problemas de movilidad a que sus viviendas sean cárceles". Considera que Espadas ha estado "predicando sin dar trigo", tras dirigirse a barrios como Tiro del Línea, Letanías o San Pablo "prometiendo ascensores, cuando sólo se han hecho siete". "Hay una falta de gestión preocupante", sentencia.

EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado también la segunda de las mociones de Adelante la que se pide un compromiso con la educación pública de calidad e instar a la Junta de Andalucía a su refuerzo y a que "rectifique sus políticas de austeridad", convocando vacantes de refuerzo docente y Covid.

La moción, que ha contado con el apoyo de PSOE, Adelante Sevilla y la edil no adscrita Sandra Heredia, así como con el voto contrario de PP, Cs y Vox, también, se plantea aumentar el presupuesto para educación pública al siete por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) e instar a la Junta de Andalucía a que "asuma su responsabilidad en la desinfección de los colegios, saldando la deuda de 1,9 millones de euros que mantiene con el Ayuntamiento por haberle suplido en esta labor, y disponiendo los recursos necesarios para garantizar que se continúe realizando en adelante".

SEVILLA VERDE

En cuanto a las preguntas plenarias, Rojas ha cuestionado al alcalde, Juan Espadas, por los "ejemplos de gestión para hacer frente al cambio climático que se exponen en los foros nacionales e internacionales en los que ha participado recientemente el alcalde". "Hace más de dos años Sevilla declaró la emergencia climática, pero dos años y medio después, o en los siete años que gobierna, no se nos ocurre ejemplos concretos de una práctica que de verdad sirva para mitigar los efectos del cambio climático, pero sí hay planes sin ejecutar o iniciativas incumplidas del Pleno", sentencia.

Rojas advierte de que Espadas "se va de alcalde en los próximos meses y ha hecho muchos planes, pero no los ha ejecutado" y menciona la "liquidación de facto" de la Agencia de la Energía, 21.000 alcorques "vacíos", las placas solares de los edificios que "se mueren de asco" o un contrato de energía verde para la ciudad "sin certificado que demuestre que lo es".

Ante ello, Espadas ha criticado la "demagogia política" de Rojas y defiende la planificación realizada así como apunta a la financiación europea conseguida para "transformar la eficiencia energética de escuelas o de mercados de abastos, realizando actuaciones en más de 20 centros públicos"; la transformación en el modo de intervenir de Urbanismo y Emasesa o la ampliación prevista del tranvía, con corredores verdes en San Francisco Javier y Luis de Morales. "No hay ninguna ciudad en Andalucía con tantos proyectos en la materia, incluida la Junta, que siempre está pero no se le espera", insiste.

"Sevilla va a seguir apostando por transformarse. Esta ciudad camina inexorablemente hacia un cambio profundo. Lo tenemos que hacer de manera acelerada y en muchos casos no tenemos personal suficiente ni flexibilidad de procedimientos, pero no dude de que hay voluntad y firmeza en hacerlo", sentencia Espadas, que ha pedido a Rojas comparar con lo que se ha hecho antes escuchar y escucharlo también en el Pleno para tener su apoyo cuando el gobierno local defienda actuaciones relativas a peatonalizaciones o reducciones de tráfico. "El problema no es si yo cortaré la cinta, sino hacer cosas y que la ciudad las tenga y cambie", concluye.