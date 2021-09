Cómo iniciarse en el retinol, el activo cosmético antiedad de moda, y tener grandes resultados

El otoño es el momento ideal para utilizar activos transformadores como el retinol, el ingrediente estrella para combatir los signos del envejecimiento y muchos problemas que puede presentar la piel que nos preocupan.

Gracias a su gran capacidad de renovación celular, actúa de forma eficaz mejorando la calidad de la piel y su apariencia en todos los sentidos. Afina la textura, reduce los poros dilatados, unifica el tono de piel, ilumina, reafirma y combate incluso las arrugas más profundas.

Los beneficios del retinol son muy conocidos, pero lo que quizás algunas personas no sepan es que para llegar a notarlos, la piel antes necesita acostumbrarse. Es decir, tiene que pasar por un proceso de retinización, que dura de 4 a 6 semanas y que si se hace de forma inadecuada, puede dar efectos secundarios molestos como sequedad, irritación, rojeces o incluso descamación de piel. Por lo que si queremos evitar estos efectos, tenemos que seguir unos sencillos pasos.

El retinol se ha convertido en un imprescindible en las rutinas de 'skin care'. PEXELS

Escoger un retinol suave

Aunque comúnmente hablamos de retinol o ácido retinoico, en realidad se trata de una familia de activos: los retinoides, que son diferentes formas de Vitamina A. No es necesario empezar con dosis muy concentradas de este activo (en este caso, menos es más), ya que dosis más bajas se toleran mucho mejor y vamos a conseguir cumplir con el tratamiento. Es más importante que la piel tolere el retinol para tener mejores beneficios.

Un buen producto para esto es Tinolvital (49,90 €) de Segle Clinical. Este sérum está formulado con retinyl palmitato al 3% (equivale a un 0.2% de retinol puro), que es la forma de menos irritante de retinol, apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, y perfecto para acostumbrar la piel a este activo.

Empezar de forma progresiva (especialmente las pieles sensibles)

Para iniciarse con el retinol nuestra piel tiene que estar sana, hidratada y su función barrera en perfecto estado. La clave es no usarlo a diario al principio. Debemos empezar aplicándolo en noches alternas durante una o dos semanas, o 2-3 noches por semana si tenemos la piel muy sensible (un truco para que no irrite demasiado es usar niacinamida antes). En las noches que no usemos el retinol, es conveniente utilizar un producto hidratante y que ayude a la regeneración de la piel.

Reforzar la hidratación y nutrición (sobre todo las pieles secas)

Una de las acciones del retinol es que regula la secreción sebácea, por eso es importante que complementemos el tratamiento con retinol con productos hidratantes y nutritivos, con especial atención al inicio del tratamiento, durante los meses de invierno y si tenemos la piel seca y/o sensible.

Para ello, por la mañana podemos utilizar un sérum o crema hidratante, vitamina C si buscamos potenciar la luminosidad (nunca debemos juntarla con el retinol) y una buena crema de protección solar, aunque sea invierno o no vayamos a salir de casa, ya que aunque en esta estación se reducen los rayos UVB, dejan paso a los rayos ultravioleta A (los UVA), que provocan el envejecimiento de la piel.

Por otro lado, si estamos en casa los rayos pueden atravesar las ventanas, incidiendo igual en nuestra piel. También se ha demostrado que la luz azul de los dispositivos puede causar envejecimiento cutáneo prematuro y si queremos evitarlo, necesitamos un protector solar de amplio espectro todos los días.

Como refuerzo a la hidratación y nutrición, es recomendable una o dos veces por semana aplicar una mascarilla hidratante intensa para hidratar, calmar y nutrir la piel al instante, sobre todo justo después del verano para que la piel se recupere con mayor facilidad.