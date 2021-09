Sin ninguna duda la arruga es bella. Sin embargo, esto no significa que no debamos cuidarla como es debido para difuminar los surcos más profundos y mantener una buena hidratación que ayude a que nuestro cutis tenga un aspecto saludable y bonito. Y no: no solo los tratamientos profesionales pueden ayudarnos a mantener a raya su aparición prematura; desde casa, si seguimos la rutina adecuada con los cosméticos con la formulación precisa, también podemos mejorar su aspecto. Pero, del jabón a la crema hidrante, ¿cuáles son los cosméticos que no deberían faltar en nuestro neceser? LookFantastic tiene la respuesta... ¡y va de la mano de rebajas!

El ecommerce especializado en tratamientos de belleza de numerosas firmas cosméticas ha aplicado descuentos de hasta el 20% a alguno de los productos que necesitamos para una rutina anti-aging completa, como sérums, geles de limpieza, tónicos y cremas de día y noche.

Las cinco apuestas (¡rebajadas!) de LookFantastic

- El tónico reafirmante de Pixi. Libre de alcohol, el Tónico Glow de Pixi es un tónico exfoliante que ayuda a reafirmar y tensar las pieles normales y secas, apagadas y maduras. Lo logra porque este cosmético oxigenante elimina las células de piel muerta para dejar el cutis sana y radiante. Además, gracias al 5% de glicólico que hidrata la piel y el aloe vera junto con el ginseng te ayudará a calmar durante la aplicación.

El tónico reafirmante de Pixi. Lookfantastic

- El sérum hidratante de CeraVe. Formulado con ácido hialurónico, este sérum ayuda a retener la humedad en la superficie de la piel, suavizándola y proporcionando hasta 24 horas de hidratación. Se lo debe, también a las tres ceramidas esenciales que contiene, pues restauran y mantienen la barrera protectora natural de la piel, tal y como ocurre con la vitamina B5 que calma la sequedad.

El sérum hidratante de CeraVe. Lookfantastic

- El bálsamo limpiador de Elemis. El bálsamo de Elemis, que actúa para preservar la elasticidad y el tono natural del cutis, se funde al contacto con la piel, nutre y limpia tu piel en profundidad, dejándola suave y flexible.

El bálsamo limpiador de Elemis. Lookfantastic

- El contorno de ojos de Clinique. La Clinique 'All About Eyes' Rich es una crema rica diseñada para ofrecer una hidratación intensa y para calmar esta zona tan delicada. Apropiada para todo tipo de piel, su fórmula poderosa está infusionada con los ingredientes botánicos para reducir la hinchazón, los círculos oscuros y las líneas finas, mientras mejora la producción del colágeno natural para dejarle con los ojos más revitalizados y más brillantes.

El contorno de ojos de Clinique. Lookfantastic

- El dispositivo tonificador de NuFace. Seguro y eficaz, este lifting natural, no invasivo y clínicamente probado mejora el contorno del rostro y el tono de la piel, además de contribuir a la reducción de arrugas a lo largo de la mandíbula, las mejillas y la frente.

El dispositivo tonificador de NuFace. Lookfantastic

