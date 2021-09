Desde que el pasado 19 de septiembre el volcán ubicado en el Parque Natural de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, entrara en erupción tras varios días de enjambre sísmico, son muchos los bulos y desinformaciones que se mueven por redes sociales, como es habitual en situaciones de alerta y alarma social.

Montajes de tuits, vídeos de volcanes que no pertenecen al de La Palma, declaraciones manipuladas…Aquí te contamos algunos de ellos.

No, este vídeo no ha sido grabado durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma

No, este vídeo no ha sido grabado durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma Cedida

Coincidiendo con la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, se ha viralizado un vídeo de un río de lava descendiendo por una pendiente. Una voz de un hombre afirma en la grabación que es “La Palma ahora mismo”, pero es un bulo.

Las imágenes no corresponden con el paisaje boscoso de La Palma y la grabación coincide con el volcán Fagradalsfjall, en Islandia. Además, el vídeo comenzó a compartirse antes de que el volcán de Cumbre Vieja entrara en erupción este pasado 19 de septiembre.

Como vemos en las imágenes, se trata de un paisaje desértico que carece de arboleda. Sin embargo, tal y como explica a Maldita.es Nahúm Méndez, profesor de Secundaria y divulgador de geología terrestre y planetaria (en Twitter: @GeólogoEnApuros), el paisaje no se parece al de La Palma y, según indica, la grabación corresponde a Islandia. En las grabaciones compartidas por fuentes oficiales como el Instituto Geográfico Nacional (IGN), vemos que las cercanías de los ríos de lava están rodeados de árboles y vegetación.

No, Pedro Sánchez no ha tuiteado que "estamos a punto de sofocar el volcán" de Cumbre Vieja en La Palma

No, Pedro Sánchez no ha tuiteado que "estamos a punto de sofocar el volcán" de Cumbre Vieja en La Palma Cedida

Tras la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la isla de La Palma el 19 de septiembre, ha comenzado a circular un supuesto tuit suyo en el que dice que "pudimos con Filomena, hemos vencido al virus y estamos a punto de sofocar el volcán".

Es un bulo que sea un tuit de Pedro Sánchez. No hay rastro de que esté publicado en su cuenta verificada ni en una versión archivada en la web. Tampoco hay respuestas de usuarios que indiquen que el tuit se publicó y se borró después. Además, se mueve en forma de captura y es siempre la misma. Desde Presidencia del Gobierno aseguran a Maldita.es que es una "manipulación" y que Sánchez no ha publicado "en ningún momento ese tipo de mensaje".

No, Elisa Beni no ha tuiteado que “por qué nadie nunca” ha experimentado “colocar cemento en la boca de los volcanes” para que cuando entren en erupción “la lava se bloquee”: es un montaje

No, Elisa Beni no ha tuiteado que “por qué nadie nunca” ha experimentado “colocar cemento en la boca de los volcanes” para que cuando entren en erupción “la lava se bloquee”: es un montaje Cedida

Con afirmaciones como “En serio, Elisa, antes de soltar esas ideas, no sería mejor pensarlas un poco?” (sic) o “La NASA ya debió contratarla” se difunde un supuesto tuit de la periodista Elisa Beni. En él se incluye una imagen del interior de un volcán cubierto con cemento y en el mensaje se pregunta “por qué nadie nunca” ha experimentado “colocar cemento en la boca de los volcanes considerados activos”. “Así para cuando entren en erupción la lava sería bloqueada, evitando muertes y accidentes”, señala. La supuesta publicación se ha viralizado coincidiendo con la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, pero es un bulo.

El mensaje y la imagen original que hablan de "poner cemento en los volcanes" se publicaron en Facebook en el año 2017. Además, la captura del tuit en el que supuestamente Beni utiliza esa imagen y mensaje es siempre la misma (sin retuits ni “me gustas” visibles) y no hay ninguna versión archivada del supuesto tuit de la autora. La periodista ha afirmado a Maldita.es que se trata de un montaje y el usuario que lo comparte en Twitter asegura que “es una broma”.

Consultada por Maldita.es, la periodista ha afirmado que se trata de un "burdo montaje". También en su perfil de Twitter ha señalado que se trata de un tuit falso.

No, la actriz Anabel Alonso no ha publicado este tuit afirmando que “una erupción volcánica es como una mujer cuando la maltratan. La tierra llora, el heteropatriarcado reencarnado en cambio climático”: es un montaje

No, la actriz Anabel Alonso no ha publicado este tuit afirmando que “una erupción volcánica es como una mujer cuando la maltratan. La tierra llora, el heteropatriarcado reencarnado en cambio climático”: es un montaje Cedida

En las últimas horas se está moviendo una imagen de un supuesto tuit publicado por la actriz Anabel Alonso el pasado 19 de septiembre afirmando que “una erupción volcánica es como una mujer cuando la maltratan. La tierra llora, el heteropatriarcado reencarnado en cambio climático”. El supuesto tuit ha comenzado a circular después de que el volcán ubicado en el Parque Natural de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, entrase en erupción.

Pero es un bulo: se trata de un montaje. El handle (el usuario que va detrás de la @) de la cuenta que lo tuitea es @AnabelAlnso_of, mientras que el de la actriz es @AnabelAlonso_of. Es decir, al handle que aparece en el montaje le falta una “o” para que sea como el de Alonso. Por su parte, no hay rastro de que Anabel Alonso haya publicado un tuit como el que circula, ni en su perfil de Twitter ni en versiones archivadas.

No, Toni Cantó no ha tuiteado que está siguiendo atentamente la evolución “volcanológica de Las Palmas” y los movimientos “seísmicos” que puedan producirse: es un montaje

Bulo contra Toni Cantó Cedida

Otra de las capturas que han empezado a difundirse es la de un supuesto tuit del actual director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó. “Siguiendo atentamente la evolución volcanológica de Las Palmas y los movimientos seísmicos que puedan producirse”, señala el mensaje atribuido a Cantó.

Es un bulo. En el perfil de Twitter de Toni Cantó no hay rastro de que haya sido publicado este mensaje ni hay versiones archivadas en la web. Tampoco hay respuestas de otros usuarios que muestren que el tuit fue publicado y borrado y la captura que circula es siempre la misma (con la firma del autor en la esquina inferior izquierda). Además, el propio Cantó ha afirmado en su perfil que “es un tuit falso” y que “su creador está denunciado”.

¿Qué sabemos sobre si la meteoróloga de laSexta Isabel Zubiaurre pide consejo sobre "cómo se apaga un volcán"? El vídeo está cortado y acto seguido afirma que se refiere a los incendios que se producen alrededor

¿Qué sabemos sobre si la meteoróloga de laSexta Isabel Zubiaurre pide consejo sobre "cómo se apaga un volcán"? Cedida

También se ha viralizado el fragmento de un vídeo en el que la meteoróloga de laSexta Isabel Zubiaurre le pide a un experto consejos sobre "cómo se apaga un volcán". El vídeo sí se ha emitido, pero se ha viralizado como si acabase ahí. Sin embargo, las imágenes están cortadas y acto seguido Zubiaurre afirma [min. 23:55] "bueno, no ya cómo se apaga un volcán, obviamente, sino cómo se apagan los posibles incendios que se puedan producir a su alrededor".

El vídeo es un fragmento de 16 segundos en el que Isabel Zubiaurre le pregunta al sismólogo volcánico Jesús Ibáñez "qué consejos les daría a bomberos, a agentes forestales, a toda la gente de protección civil para ver cómo se apaga un volcán". El corte que se ha viralizado termina en ese momento y se comparte con comentarios como estos: "En 'La Sexta', esos grandes concienciados con la naturaleza, se preguntan cómo van a conseguir apagar el volcán los bomberos", "esto de La Sexta, preguntando cómo se apaga un volcán, es difícilmente superable", etc.

Como decimos, el vídeo sí se ha emitido (el domingo 19 de septiembre) y Zubiaurre, en un primer momento, sí le pregunta al experto qué consejos daría sobre "cómo se apaga un volcán". Pero inmediatamente después, antes de darle la palabra a su interlocutor, añade que "no ya cómo se apaga un volcán, obviamente, sino cómo se apagan los posibles incendios que se puedan producir a su alrededor".

En situaciones de crisis fíate sólo de fuentes oficiales y ante la duda, no compartas

Como ya os hemos contado, en situaciones de crisis y emergencias (incendios, terremotos, explosiones, inundaciones, tormentas…) es frecuente que se difundan desinformaciones que no hacen más que agravar una situación que ya de por sí es delicada, por lo que si recibes un contenido relacionado con uno de estos posibles incidentes y no te termines de fiar, lo más importante es que no lo difundas con tus contactos. Aquí os dejamos unos consejos sobre cómo informarse ante una situación de crisis:

1. Cuidado con las fotos y vídeos sacados de contexto: es posible que esa imagen o grabación que has recibido no tenga nada que ver con ese suceso. Podrían haber sido captados en otro lugar y momento. Este tipo de desinformación es bastante habitual en emergencias, así que ándate con ojo. Por ejemplo, cuando en enero de 2020 se produjo una explosión en una empresa de petroquímicos en Tarragona, rápidamente se movió un vídeo de 2015 vinculado a una explosión en China como si fuera la de Tarragona.

2. Ante la duda, no compartas: siempre es importante asegurarse de que un contenido es real antes de compartirlo, pero en situaciones de crisis es indispensable con tal de no empeorar la situación. Por ejemplo, durante los incendios en Galicia de 2017 se difundieron bulos peligrosos como que el agua de Vigo no era potable.

3. Fíate sólo de las fuentes oficiales: sabemos que ante estas situaciones de nerviosismo sólo quieres a alguien que te mantenga informado. Asegúrate de que esa información procede de una fuente oficial y no de un contacto de WhatsApp.

4. ¿Quién lo publica?: fíjate en el medio que difunde una información concreta. ¿Es fiable? ¿Lo conoces? ¿Qué dicen otros medios al respecto?

5. Que no jueguen con tus sentimientos: también es habitual que los buleros apelen a las emociones en situaciones de tanto dramatismo. No te dejes llevar y no difundas si sospechas que te la pueden estar colando.

5. Alértanos de posibles bulos: recuerda que también puedes hacernos llegar a través de WhatsApp (+34 644 22 93 19) y de nuestras redes todos esos contenidos de los que sospechas.