Ya en el estreno de Secret Story: cuenta atrás, Aramís Fuster sacó su parte más oscura y amenazó a Carlos Sobera por no dejar que diera rienda suelta a su sección. Y es que, aunque no todos los participantes fueron tan explícitos como ella, afear no tener tiempo para hablar en las galas empieza a ser la tónica común en el concurso.

Fuster acudió la semana pasada y, tras anunciar que iba a destapar a Edmundo Arrocet, haciendo énfasis en que Bigote era un mero personaje; se marchó sin revelar ninguna información pues, tras la impactante información que reveló Sofía Cristo en su línea secreta de la vida, consideró que estaba de más.

Vamos a ver vuestra sinceridad:

🔁 si has sido alguna vez infiel 😶 #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/EDcQWt1iru — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

Una semana más tarde, la vidente regresó al plató para intentar, de nuevo, destapar sus informaciones sobre Arrocet. Esta vez sí lo hizo, y ocurrió a colación del polémico vídeo de esta semana en el que el humorista banalizaba la infidelidad hasta el punto de mostrarse seguro de que, ninguno de los hombres que había conocido a lo largo de su vida, había sido siempre fiel.

Y no solo eso, sino que aseguraba no sentirse mal y se vanagloriaba de que nunca le habían pillado. Esto dio lugar a una pregunta obvia: ¿Le fue desleal Arrocet a Mª Teresa Campos? Carlos Sobera le ofreció a la hija de esta, Terelu Campos, que se lo preguntara, aunque esta se negó.

Cuando me preguntan si me voy a levantar en algún momento del sofá para hacer deporte #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/tFl5NdSeBG — Secret Story España (@SecretStory_es) September 21, 2021

Igualmente, Arrocet aprovechó para negar la mayor y decir que jamás le había sido desleal a Teresita. También trató de recular con respecto a su normalización de la infidelidad, pero lo explícito de sus declaraciones en la entrevista con Miguel Frigenti convirtieron esto en misión imposible. Además, los intentos de camaradería y complicidad del humorista con Sobera al respecto no encontraron la respuesta esperada, dejando a Arrocet bastante cortado.

SECRETOS BIGOTE al 27510



Nada más que añadir #SecretCuentaAtras2 pic.twitter.com/oyjQs9gzFW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 21, 2021

Después, Aramís Fuster aprovechó para opinar al respecto, y fue muy dura: "Claro que Edmundo Arrocet le puede ser infiel a quien desee sin sentirse mal, porque no tiene capacidad de amar; no sabe lo que es el amor y se arrimó a Mª Teresa Campos porque le vino bien profesionalmente", dijo Fuster. Además, esta adelantó que tenía más secretos sobre el humorista, aunque no los desveló.

"Menos mal, no podría soportar más bombas", respondió con humor el presentador. Pero antes, este se enfrentó a toda una serie de ataques por parte de la vidente, que estaba cansada de esperar a que llegara su momento. "Se me está pegando la faja de tanto esperar. Te voy a dejar impotente. Te mando un hechizo y no se te levanta el pajarito jamás", amenazó a Sobera.

"No se preocupen ustedes en casa. Soy de Bilbao. No hay mujer con bola que pueda hacer nada contra eso. Yo no tengo un pajarito, tengo un águila real... aunque dime de qué presumes y te diré de qué careces", bromeó el aludido una vez más.