Este martes 22 de septiembre, Telecinco y Cuatro emitieron Secret Story: Cuenta atrás, la gala presentada por Carlos Sobera. Durante el programa, se salvaron dos de las cuatro personas que estaban nominadas. Así, si el formato comenzó a las 20:00 con Edmundo Arrocet, Miguel Frigenti, Emmy Russ y Cristina Porta en la cuerda floja; terminó con solo los dos primeros en peligro.

Así, el público reafirmó su apoyo a dos de las protagonistas del reality, que ya estuvieron cerca de abandonar la semana pasada. La primera en salvarse fue Cristina Porta, evidenciando que la opinión predominante de la casa, donde no es una de las más populares, no es la de la calle.

Tanto es así, que solo saltaron de alegría al saber que la periodista se quedaba una semana más Luca Onestini y Miguel Frigenti. Desafiante, Porta dijo que, si bien pensaba tomar un perfil más bajo en el concurso; el haber resultado la primera salvada le había hecho cambiar de opinión, por lo que se mantendría igual:

"Muchas gracias a todo el mundo. Voy a intentar hacerlo como ahora. He dicho estos días que no me iba a mojar, pero si me he salvado... igual sigo como hasta ahora", declaró.

Miguel Frigenti y Edmundo Arrocet mantienen su nominación

La siguiente en salvarse fue Emmy Russ. Pese a tratarse de uno de los perfiles menos conocidos, está claro que la alemana está consiguiendo ganarse a la audiencia poco a poco. Y es que, además de haberla salvado en dos nominaciones, el público también la ha elegido para una misión y para ser la bailarina principal, junto a Luca Onestini, de la prueba semanal.

Esto deja a dos perfiles muy distintos, aunque muy unidos, como candidatos para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra el próximo jueves y en una gala presentada por Jorge Javier Vázquez: Miguel Frigenti y Edmundo Arrocet.