El profesor Antonio Guirao: "si se levantan todas las restricciones, la epidemia volvería a crecer de forma vertiginosa"

En declaraciones a Europa Press, Guirao ha señalado que "dejamos bien atrás el pico de la quinta ola, que sucedió el 20 de julio y, desde entonces, los contagios diarios han ido bajando, pero de una forma más lenta respecto a cómo debería haber ocurrido". Y es que, pese a que la vacunación durante todo el verano ha seguido avanzando, las medidas de control han ido relajándose", de forma que el proceso de inmunización "no se ha acompañado con las medidas suficientes para bajar la incidencia de forma rotunda", según Guirao.

Ha lamentado que se ha hecho una "muy mala gestión" de la pandemia, en general, porque "hemos vivido siempre en una montaña rusa" y, de hecho, España ha registrado 5 olas, frente a otros países que solo han experimentado 2 o 3. Guirao ha achacado este hecho a que "se han empezado las desescaladas de forma precipitada cada vez que empezábamos a mejorar, sin dejar a que la incidencia bajara a niveles mínimos".

"Antes de llegar a ese nivel óptimo, relajábamos medidas, por lo que la mejoría se ralentizaba, entrábamos en meseta y, de nuevo, se precipitaba una nueva ola que implicaba más restricciones fuertes", lamenta Guirao. De esta forma, se han alternado ciclos de medidas muy estrictas con otros de medidas muy laxas.

Todo ello ha dado lugar a que España haya sufrido "una epidemia durante 18 meses con un promedio de 160 fallecidos todos los días", lo que supone "una barbaridad", según este experto, quien lamenta que España nunca ha conseguido alcanzar niveles "óptimos" de incidencia, salvo tras la primera ola.

Actualmente, advierte que hay una incidencia acumulada en 14 días de más de 90 casos por cada 100.000 habitantes en la Región de Murcia, lo que supone unos 100 contagios diarios, lo que a su parecer "sigue siendo muchísimo". Este dato se ve con "triunfalismo" porque se llegó a casi 500 casos acumulados en esta quinta ola, pero Guirao advierte que sigue siendo una cifra muy alta porque el nivel de riesgo bajo está en una incidencia inferior a 25.

Así, ha valorado que la evolución de la quinta ola ha sido "buena", pero avisa de que la caída de contagios se está frenando. De hecho, lo más preocupante es que la incidencia en mayores de 65 años, la población más vulnerable, lleva dos semanas estancada e incluso ha empezado a crecer.

MANTENER RESTRICCIONES

Aunque Guirao ha admitido que la situación es "mucho mejor" que cuando no había vacunas y cree que no hay que ser "alarmistas", ha criticado que se repite un mensaje "triunfalista" y "nos autoconvencemos de que esto está acabado". En concreto, ha considerado que la administración se precipita al afirmar cada día que la situación sigue mejorando, sin transmitir la información en su amplia perspectiva, porque "la sociedad termina confundida y posiblemente incumpliendo incluso las medidas vigentes". Por ejemplo, la tasa de mortalidad sólo se ha reducido en un factor 5 con las vacunas y todavía 4 de cada 1000 contagiados fallecen.

Además, ha reconocido que la población arrastra una fatiga, está deseando que "esto acabe" y se piensa que, al estar vacunados, cuentan con una "coraza" y están "superprotegidos". Por ello, lamenta que en la conciencia colectiva "ha calado que esto se ha superado, que hay que pasar página y que estamos en la normalidad".

Sin embargo, Guirao ha advertido que, si se levantaran por completo las restricciones actuales (mascarilla y distancia) y se volviera a la normalidad, la epidemia crecería otra vez de forma vertiginosa, pese a que tres de cada cuatro personas están vacunadas. Y es que la variante del virus que se ha hecho dominante "es mucho más contagiosa que la original" y las vacunas "no son perfectas", de forma que los vacunados se pueden seguir contagiando.

Por ello, ha apostado por mantener, al menos, durante algunos meses un paquete de restricciones "equilibrado", cuyo diseño deja en manos de las autoridades competentes. El objetivo es contrarrestar que el virus "sigue circulando y no lo tenemos controlado". En cuanto a la duración de estas medidas, cree que es "impredecible" porque hay muchas incertidumbres encima de la mesa, como cuál será la eficacia a medio plazo de las vacunas, la aparición de nuevas variantes del virus o cómo afectará el otoño y el mayor uso de espacios interiores.

Por todo ello, insta a hacer una "buena campaña informativa, de comunicación, para que la sociedad tenga una percepción realista sobre la situación y las expectativas" existentes. De lo contrario, advierte que "el mensaje que cala es que todo esto ya ha pasado". En cambio, advierte que el virus "puede seguir dándonos la lata durante mucho tiempo" y que "el objetivo sigue siendo reducir la incidencia al mínimo".

"Cuanta mejor planificación haya a medio y largo plazo por las autoridades, más garantías vamos a tener de poder afrontar eventualidades derivadas de estas incertidumbres", según Guirao.

ESCENARIOS POSIBLES

En cuanto a los escenarios posibles, en base a los modelos matemáticos, ha reconocido que hay muchas incertidumbres. En cambio, ha asegurado que el concepto de inmunidad colectiva "ya no tiene sentido" porque, de hecho, "con este virus es imposible alcanzar ese objetivo".

Con la variante original del virus, se pensaba que se podría alcanzar ese hito vacunando al 70% de la población. Sin embargo, el propio Guirao ya anunció en primavera que ese porcentaje se elevaba al 80 o, incluso, al 90% debido a las nuevas variantes más contagiosas.

Los últimos cálculos de Guirao, más exactos y actualizados, indican que habría que alcanzar el 90% de la población vacunada para alcanzar la inmunidad de grupo. Sin embargo, para lograrlo, la vacuna tendría que ser "perfecta" y su efectividad es, en promedio para todas las marcas, de un 80%, lo que significa que dos de cada diez vacunados se pueden contagiar.

Por tanto, la nueva meta es vacunar al 100% de la población, incluidos los niños. Guirao ha señalado que los menores de 12 años, para los que todavía no hay vacuna prescrita, suelen pasar la enfermedad de forma leve, pero sí que pueden contagiar a su entorno.

Sin embargo, lamenta que alcanzar el 100% de vacunados "no es realista" hoy por hoy; en primer lugar, porque los niños menores de 12 años no cuentan con vacuna prescrita, y representan el 11% de la población.

En segundo lugar, señala que hay personas que deciden no vacunarse. Los mayores de 70 años sí están vacunados casi al 100%. No obstante, la progresión de la vacunación se va estancando en grupos de edad inferiores. Por ejemplo, de 50 a 59 años hay un 5% de población que todavía no ha recibido ni la primera dosis a nivel nacional; y de 30 a 39 años hay un 23% sin la primera vacuna.

"Al hacer números, nos sale que va a haber entre un 8 y un 10% de la población que no se va a vacunar, lo que es muy poco con respecto a otros países", admite Guirao. Sumados a los menores de 12 años, la población no vacunada representaría en torno al 20%. "Ahora mismo estamos en el 75% de vacunados, pero el ritmo ha caído mucho y estimo que nos vamos a quedar en torno al 80%, lo que es un problema", ha concluido.

En España está sin vacunar la cuarta parte de la población -casi 400.000 personas en la Región- un porcentaje todavía importante en la que el virus circularía libremente si se levantan las restricciones.