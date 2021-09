Ximo Puig, Mercedes Caballero i Ana Barceló encapçalaran les llistes de les tres províncies al 40 Congrés del PSOE

El Partit Socialista ha proclamat i validat les llistes definitives dels delegats i delegades que assistiran al 14 Congrés Nacional del PSPV-PSOE i al 40 Congrés del PSOE. A les tres llistes provincials, unitàries, per al Congrés Federal, se sumen 145 llistes presentades per al del PSPV-PSOE, amb un total de 475 delegats i delegades de les tres províncies per al Congrés Nacional, han indicat des del PSPV en un comunicat.

Les llistes segueixen la línia marcada pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i pel de el PSPV-PSOE, Ximo Puig, que han insistit en "la necessitat que la formació seguisca sent un exemple de cohesió, altura de mires i responsabilitat quan és més important que mai continuar centrats en els interessos generals".

14 CONGRÉS DEL PSPV-PSOE

Quant al 14 Congrés del PSPV-PSOE, que tindrà lloc del 12 al 14 de novembre a Benidorm, assistiran un total de 475 delegats i delegades, 135 d'ells d'Alacant, 48 de Castelló, 244 de València, 17 d'organitzacions sectorials, 21 de Joves Socialistes del Pais Valencià i 10 d'Esquerra Socialista.

A més, s'han presentat 145 llistes d'agrupacions, 142 d'elles unitàries, la qual cosa suposa un 98% del total. Per la seua banda, les tres agrupacions que han presentat dos llistes les sotmetran a votació diumenge que ve, 26 de setembre.