Phishing y suscripciones: qué podemos hacer si hemos dado nuestro número de teléfono o datos bancarios

Los casos de phishing están a la orden del día y probablemente alguna vez hayas caído en uno y, por tanto, proporcionado tus datos bancarios o personales, que es la finalidad que persiguen. En muchas ocasiones acabamos suscritos a un servicio de pago por el que nos cobran una determinada cantidad mensual, ya sea a través de la factura del teléfono o mediante cargos en nuestra cuenta bancaria.

Estos tipos de fraudes se pueden evitar siguiendo una serie de consejos pero, si ya has proporcionado tus datos, también puedes anotar unas recomendaciones para desactivar la suscripción y dejar de pagar por ello.

¿Qué podemos hacer si ya hemos dado nuestro número de teléfono?

Es muy habitual que en los casos de phishing nos pidan datos personales como nuestro número de teléfono y lo proporcionemos sin pensar en las consecuencias que puede tener. Si resulta que ya has introducido el número de teléfono y descubres que todo es un timo, es importante que te asegures antes de nada si has acabado suscrito a un servicio de SMS por el que te cobran una cantidad determinada, como les ocurrió a usuarios que cayeron en el timo de las tarjetas de regalo de 500 euros de El Corte Inglés por su 80 aniversario. Un phishing que llegaba a través de WhatsApp.

Phishing con El Corte Inglés Cedida

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) recomienda comprobar estas suscripciones directamente en la factura de nuestro teléfono, mirando si en el apartado de mensajes de texto hay alguno en el que te cobran una tarificación adicional a la que ya tenemos contratada.

Una vez verifiques que estás suscrito a un servicio premium, puedes deshabilitarlo poniéndote en contacto con tu operadora móvil y solicitando que te den de baja de cualquier servicio de SMS premium o de tarificación especial.

En el caso de que la operadora no te aporte una solución, la OSI aconseja que acudas a la Oficina de Consumo de tu ciudad y pongas una reclamación. También puedes reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.

Asimismo, puedes confirmar si alguna aplicación instalada en el teléfono tiene permisos para usar servicios de mensajería premium siguiendo estos sencillos pasos:

1. Abre el menú ‘Ajustes’ y en el buscador o icono de lupa escribiremos ‘SMS’ o ‘Acceso a SMS Premium’. Dependiendo del teléfono puede cambiar el nombre de la opción.

2. Pulsa sobre la opción correspondiente y comprueba las aplicaciones que tienen ese permiso concedido.

3. Elimina las suscripciones en caso de que las tengas.

Además, la OSI también ofrece una serie de consejos para que evitemos estos fraudes y no nos acaben cobrando una tarificación especial:

● Nunca introduzcas ni compartas el número de teléfono en estos sitios de los que no te fías.

● Evita introducirlo en concursos o sorteos promovidos por páginas web que desconoces. Para ello, es importante que leas las cláusulas antes de compartir tus datos.

● No respondas a mensajes de desconocidos a través de SMS. Así también evitarás suscribirte a cualquier servicio premium.

● Contacta con tu operadora de telefonía móvil para solicitar la inhabilitación de este tipo de números.

¿Y si no he proporcionado mi número de teléfono pero he dado los datos bancarios?

En muchos de los casos de phishing que hemos detectado en Maldita.es te indican que conseguirás un determinado producto pagando unos cuantos euros, pero lo cierto es que acabas suscrito a un servicio de contenidos online en el que te cobran una cantidad mensual si no te das de baja.

Un caso que se ha viralizado en las últimas semanas y por el que nos habéis preguntado a través de timo@maldita.es es el del sorteo de un iPhone 12 que llega a través de Instagram.

Falso sorteo de un iPhone 12 Cedida

En principio, aseguran que podrás conseguir el teléfono pagando tan sólo 1,50 euros, pero la realidad es que acabas suscrito a un servicio por el que pagarás una tarifa de 49,90 euros al mes, como se puede leer en la letra pequeña.

Lo más eficaz para cancelar la suscripción es contactar con tu banco y pedir que no te la sigan cobrando. No obstante, muchos de estos casos de phishing proporcionan en la parte de “Términos y Condiciones” una dirección de correo electrónico para poder darte de baja. Escríbeles, preferiblemente en inglés porque suelen encontrarse en otros países, y diles que no quieres seguir con el servicio. Por ejemplo, en el caso del iPhone 12 la dirección de correo electrónico proporcionada en la pestaña de "Términos y Condiciones" es cs@infopay99.com. En este caso, la empresa que gestiona el pago se encuentra en Rumanía. Si les escribes y no obtienes respuesta, siempre puedes cancelar la tarjeta.

Phishing del pago seguro Cedida

Y como siempre recordamos, antes de proporcionar algún dato, verifica que la página sea segura y lee las condiciones que aceptas para no llevarte ningún susto. Si has sido víctima, de esta o de cualquier otra estafa, es importante, además, que lo denuncies ante la Policía Nacional o la Guardia Civil aportando todas las pruebas que tengas. También puedes contarnos tu caso escribiéndonos a timo@maldita.es.