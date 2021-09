D'autopista urbana a bulevard amb la meitat de carrils: així serà la nova gran via Ausiàs March de València

L'avinguda Ausiàs March, una de les grans autopistes urbanes que queden a València i que enllaça el Parc Central amb la Pista de Silla al llarg d’1,2 quilòmetres, canviarà la seua fisonomia en reconvertir-se en una gran via renaturalitzada. La Regidoria de Desenvolupament Urbà està preparant la licitació per a redactar el projecte per 600.000 euros i tindre'l a punt l'any que ve. L'execució posterior de les obres, per a les quals encara no hi ha un termini definit, rondaria aproximadament els 14 milions d'euros.

La proposta, que va ser aprovada en els pressupostos participatius Decidim VLC, apuntava a la necessitat de transformar aquesta via de gran capacitat en un bulevard amb zones verdes, per als vianants i de jocs que eliminen l'efecte barrera que suposa actualment l'espai reservat al trànsit motoritzat entre barris consolidats com Malilla o Na Rovella. D'aquesta manera, es passarà de 10/12 carrils per a cotxes a sis eliminant les actuals vies de servei.

En paraules del regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, que ha presentat aquest dilluns el projecte, es tracta d’"intercanviar l'ús actual: d'una avinguda pensada per a cotxes per on poden passar persones a un bulevard per als vianants per on pot passar algun cotxe". En xifres, es recuperaran 37.000 metres quadrats d'espai públic per a ús per als vianants, fins a aconseguir els 54.500 m² en total, amb una amplària de 20 metres en cadascun dels marges del bulevard. En percentatges, la superfície per als vianants és actualment el 22%, enfront del 78% que ocupen els carrils per a vehicles motoritzats. Amb el nou repartiment proposat, el 66% de l'espai serà per als vianants i el 34% quedarà reservat per als cotxes.

El model segueix les directrius per les quals està apostant l'Ajuntament en les últimes reurbanitzacions, com per exemple en l'avinguda del Port o en el Bulevard Cultural de Xàtiva/Guillem de Castro.

Planta viària de la nova gran via Ausiàs March. Ayto. València

Segons Sanjuán, el projecte suposa una novetat, en reivindicar que les grans vies "han de deixar de ser una cosa exclusiva dels barris de rendes més altes". Amb aquest projecte es busca "generar espais per als vianants en els barris de l'entorn i transformar les cicatrius urbanes que generaven fronteres molt dures que segreguen" zones de la ciutat.

El projecte també suposarà l'eliminació de les dues passarel·les elevades per als vianants que existeixen en l'actualitat per a salvar l'autopista urbana, ja que deixaran de tindre sentit amb la reducció de carrils. A més, s'executarà un carril bici bidireccional al marge de la calçada i d'una amplària major dels convencionals.

A més, el projecte introdueix un element de renaturalització per a combatre el canvi climàtic i l'efecte illa de calor, per a eliminar el soroll que provoca el trànsit en l'avinguda i per a millorar la qualitat de vida dels residents d'eixos entorns. "No és una actuació aïllada: suposarà la connexió des del parc central amb els nous itineraris i corredors verds dels barris del sud, que envoltarien el parc de Malilla", ha explicat l'edil.

Projecte de la nova gran via Ausiàs March. Ayto. València

El disseny introduirà, d'altra banda, nous elements que no es tenien en compte en l'urbanisme clàssic: accessibilitat universal, perspectiva de gènere i adaptació a la nova estructura poblacional i sociològica de la ciutat: més envellida amb noves necessitats de mobilitat (relacionats amb els passos de vianants i el nombre de carrils).

"Molt sobredimensionada per al trànsit que suporta"

Sobre el trànsit, Sanjuán ha afirmat que Ausiàs March té en l'actualitat "menys intensitat" que altres avingudes com Pius XII o la ronda nord. "Està molt sobredimensionada per al nivell de trànsit que suporta actualment", per la qual cosa ha advocat per desincentivar l'ús del vehicle privat per a accedir a la ciutat. "L'objectiu és anar traient trànsit de la ciutat induint comportaments. Fent autovies més grans s'està fent justament el contrari", ha manifestat.

Una vegada tret a licitació, des d'Urbanisme calculen que el projecte podria estar redactat l'any que ve i, a partir d'ací, eixirien a concurs les obres per a la seua execució. La primera estimació sobre el pressupost d'aquestes últimes ronda, aproximadament, els 14 milions d'euros.