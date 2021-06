Un bulevard cultural des de la plaça de bous fins a l'IVAM recuperarà 18.000 metres quadrats per al vianant

Un bulevard cultural renaturalitzat, amb trànsit limitat i per tant amb baixes emissions i de quasi dos quilòmetres de longitud connectarà museus, espais educatius, monuments, espectacles i zones verdes i esportives envoltant el centre de València.

Aquesta és la proposta que ha dissenyat l'equip de la Regidoria de Desenvolupament Urbà per al tram de la ronda interior que va des de l'inici del carrer Xàtiva, a l'altura de la plaça de bous, fins a l'IVAM, al costat del Jardí del Túria. Aquest projecte, els plecs del qual encara s'estan redactant per a eixir a licitació per 950.000 euros, es realitzarà per fases i el seu cost final, de diverses desenes de milions d'euros, optarà a rebre fons europeus.

El coordinador de l'àrea d'Urbanisme, Carlos Fernández, ha presentat aquest dimarts la iniciativa, que té diverses dimensions, des de la urbanística fins a la de mobilitat, passant per la sostenibilitat ambiental, una triple combinació que, precisament, va en la línia del Pla de Recuperació Next Generation EU al qual l'Ajuntament de València presentarà un ampli ventall de projectes.

Aquesta proposta, que ja es va remenar en els pressupostos participatius Decidim VLC, encara que no des del carrer Xàtiva sinó únicament per a Guillem de Castro, ha anat "un pas més enllà", segons Fernández. El punt de partida és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 2013, que establia que de grans vies cap a dins el trànsit hauria de ser molt reduït. "Hem agafat la ronda interior perquè és on es concentren el major nombre de recursos culturals, museístics i monumentals", explica.

L'objectiu de la intervenció és mantindre l'accessibilitat al centre per a treballar o anar de compres, però eliminant el que els tècnics denominen el "trànsit oportunista", és a dir, aquell que no té el centre com a destí i que utilitza el centre com a drecera, de manera que es puga recuperar una àmplia porció d'espai públic actualment destinat al trànsit privat.

Així, la proposta del departament que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez passa per una reducció de carrils per a cotxes al llarg d’1,96 quilòmetres en funció dels trams. Quedarà amb un carril per a vehicles privats en tot el recorregut i amb doble carril bus des de Colón (que ja va adoptar aquesta planta viària) fins al carrer Jesús, des d'on només hi hauria un carril de transport públic fins a l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

Planta viària de l'eix: un carril per a cotxes i un o dos per a bus en funció del tram. Ayto. València

D'aquesta manera, es pretén recuperar i posar en valor espais com l'esplanada del propi IVAM, les ‘alberedetes’ de Guillem de Castro, la plaça de l'Encarnació, l'accés a Àngel Guimerà "i, sobretot, l'autopista enfront de la plaça de bous i l'Estació del Nord", afirma Fernández.

L'àmbit total de l'actuació comprén una superfície de 55.500 metres quadrats. Actualment, el 72% d'aquest espai està dedicat al cotxe i el 28% als vianants. Una vegada executat el projecte, Urbanisme preveu que el repartiment siga del 61% per al vianant i del 39% per al trànsit, recuperant així 18.000 metres quadrats per al gaudi ciutadà i configurant el bulevard cultural.

El carril bici es mantindria i fins i tot podria guanyar amplària, i també podria desplaçar-se cap a l'interior de la calçada en trams com el del Passatge Doctor Serra en créixer les voreres. L'actuació planteja també la supressió del túnel que connecta Guillem de Castro amb Àngel Guimerà, recuperant així aquest espai en tots dos carrers. "Actualment només serveix per a saltar-se un semàfor. Ara, amb un únic carril i menys flux, no té sentit mantindre un túnel que impedeix ampliar voreres a l'entorn del Muvim i en Angel Guimerá", explica Fernández.

"Això transformaria la ronda interior, que actualment és una barrera entre barris, cosint-los, i permetrà prolongar l'eix comercial de Colón expandint-lo i revitalitzant tota Ciutat Vella", sosté el coordinador d'Urbanisme. En aquesta línia, una de les característiques fonamentals del bulevard és que permetrà donar cabuda a la renaturalització d'aquest espai, on la massa verda tinga un paper protagonista. Segons els seus impulsors, ha de ser "una eina més per al foment i manteniment de la biodiversitat urbana, per al control de la temperatura, i la millora de la qualitat de l'aire".

Figuració virtual del bulevard a l'altura de Guillem de Castro. Ayto. València

Al llarg del recorregut, l'actuació permet recuperar espais d'oportunitat en places i encreuaments, conformant nous espais oberts on fins ara no n'hi havia. De fet, es preveu que les voreres dupliquen la seua amplària en tots dos costats, com en el tram Russafa-Alacant, i fins i tot que la tripliquen, com a Sant Vicent-Jesús, on es preveu que entre totes dues franges passen dels 5,50 metres actuals a sumar 14,50 metres.

El projecte comprén l'àmbit de la ronda interior des del carrer Russafa fins al Passeig de la Petxina, en un recorregut que connecta un bon nombre de dotacions i espais culturals i educatius, i que discorre pels barris de Sant Francesc, la Roqueta, Russafa, El Pilar, el Botànic, i el Carme.

Bulevard cultural proposat a València amb els seus diferents museus i equipaments. Ayto. València

El nou bulevard cultural discorrerà al llarg de museus (IVAM, Beneficència, Col·legi de la Seda i Muvim), monuments (Torres de Quart, ermita de Saint Lucia, l'antic Hospital, l'església Sant Agustí, l'Estació del Nord i la plaça de bous), espais educatius (Universitat Catòlica, col·legi Cervantes i institut Lluís Vives i la Biblioteca General), espectacles i esports (plaça de Bous, Teatre Micalet i Trinquet de Pelayo) i zones verdes (jardins del Túria, Guillem de Castro, Hospital i Sant Agustí).

Sense terminis definits i per fases

El projecte està encara en la fase de redacció dels plecs per a traure a licitació la seua redacció inicial. La intenció d'Urbanisme és poder tindre-ho llest en 2022 per a presentar-ho als fons europeus i posar-ho en marxa per fases, ja que "és inabastable" fer-ho de colp. L'estimació pressupostària, de fet, ja apunta el volum de la intervenció: només la redacció del projecte s'estima en 950.000 euros, i la seua execució en "diverses desenes de milions d'euros".

Zona de baixes emissions

Aquest pla s'emmarca en el projecte de recuperació d’espai públic iniciat des de 2015, detallen des d'Urbanisme. "Hem ampliat una mica l'objectiu, per a no sols centrar-nos en les places de barri, sinó també en els grans eixos: l'avinguda del Port, el carrer JJ Dómine i ara aquest gran eix cultural", apunta Fernández, qui afig que les seues directrius encaixen amb les de la llei de canvi climàtic i amb la idea de fer del centre una zona de baixes emissions.

El futur dels carrers Colón i Alacant

L'actuació sobre el futur bulevard cultural deixa obert el futur de carrers com Colón i Alacant, on les actuacions prèvies ja han reduït molt significativament el trànsit motoritzat. Segons explica el coordinador d'Urbanisme, si la línia C1 de l'EMT es manté com en l'actualitat, "faran falta dos carrils bus en Colón, i depenent com quede el seu pas per la plaça de l'Ajuntament es podrà acabar de definir".

Respecte al carrer Alacant, situat al costat de l'Estació del Nord i molt criticat per les seues voreres estretes, Fernández afirma que aquest seria "un bon moment" per a plantejar-se la seua conversió en zona de vianants, "ja que estarà un any tancat per les obres a cel obert de la connexió per als vianants de Metrovalencia" i caldria replantejar-se si el trànsit ha de tornar a passar per ell una vegada finalitzats els treballs.