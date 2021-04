D'autopista urbana a bulevard cap a la mar: així serà la nova avinguda del Port

L'avinguda del Port, un important eix viari de 2,5 quilòmetres de longitud que connecta l'Albereda i el pont d'Aragó amb l'antiga dàrsena, serà el futur passeig a la mar de València, amb un eix que deixarà de ser una autopista urbana per a convertir-se en un bulevard renaturalitzat amb nou arbratge i zones enjardinades, més espai per als vianants en voreres més amples, menys presència del cotxe privat, carril bus-taxi protegit i un carril bici més ample que discorrerà per la calçada.

Aquestes són les grans línies de les plantes viària i verda presentades aquest dimarts pel vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i l'edil de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. Aquest document s'incorporarà al projecte de remodelació de l'avinguda que impulsa la Regidoria de Desenvolupament Urbà i que va presentar al començament de març la vicealcaldessa Sandra Gómez.

La idea de l'Ajuntament passa per fer d'aquesta avinguda el principal passeig a la mar, rebutjant definitivament la polèmica prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez que a punt va estar de partir en dues el barri del Cabanyal.

D'aquesta manera, el total de carrils de circulació passarà de cinc a tres, i els dos que es perden són de vehicle privat, que passaran de quatre a dos. El tercer serà el carril bus-taxi, que estarà protegit per a garantir el pas d'aquests vehicles. En conjunt, l'espai dedicat al cotxe es reduirà un 29% ja que, a més, s'eliminarà una de les franges d'aparcament situades en els laterals.

Recreació de la futura avinguda. Ayto. València

La reforma també contempla un carril bici bidireccional que discorrerà per la calçada i que serà un 58% més ample que l'actual. Quant a l'espai per als vianants i enjardinat, augmentarà un 67%, d'acord amb la nova proposta de bulevard o passeig, gràcies al creixement de les voreres i a la creació de bandes verdes amb arbratge.

Respecte a la planta verda, Campillo ha detallat que els arbres que hi ha actualment (231 ficus i 36 tarongers) es reubicaran en altres zones verdes de la ciutat i, en el seu lloc, es plantaran diferents espècies en platabandes i parterres allargats i escocells més amples, de 2x2 metres. A més, s'inclouran passos de paviment drenant que permeta captar l'aigua de pluja en el subsòl.

Segons va explicar, els ficus i tarongers amb els quals compta en aquests moments la via no són adequats, perquè creixen molt i ràpidament, tapen finestres i balcons dels habitatges pròxims, no deixen passar la llum i necessiten més espai. A més, suposen un "elevat cost de manteniment", amb una inversió de 80.000 euros anuals per a la seua poda.

Nova planta viària de l'avinguda del Port. Ayto. València

Aquests exemplars, excepte alguns a les cantonades, se substituiran per espècies autòctones, adaptades al clima mediterrani i a les característiques de l'avinguda, com a lledoners, arbre de l'amor, roure valencià i jacaranda.

Entorn del Grau i nou eix verd

El projecte de reconversió de l'avinguda del Port també contempla la conversió en zona de vianants de l'entorn del Mercat del Grau, concretament els carrers Crist del Grau i del Mercat del Grau, que s'obriran només a vehicles autoritzats. A més, la renaturalització del futur passeig a la mar s'unirà a l'eix verd que conformaran el carrer J. J. Dómine i l'avinguda Enginyer Manuel Soto, en la Marina, que també seran reurbanitzades per a integrar la nova línia 10 de Metrovalencia.