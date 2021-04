València reurbanitzarà l'entorn de la Marina per a integrar les noves línies tramviàries 10 i 11

L'arribada de les línies tramviàries 10 i 11 de Metrovalencia a la Marina coincidirà amb una reurbanització integral del carrer J. J. Dómine i de l'avinguda Enginyer Manuel Soto que permetrà incloure tots dos traçats a l'entorn de l'antiga dàrsena portuària. Responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han acudit aquest dimecres a l'àrea de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament per a analitzar la proposta de remodelació de tots dos eixos viaris i la integració de les noves línies tramviàries en aquests.

Segons els plans exposats per la vicealcaldessa i responsable de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, aquesta delegació licitarà pròximament la redacció del projecte de remodelació de tots dos eixos viaris "de manera integral per a incloure el traçat de les línies L10 i L11 de Metrovalencia i l'entorn de la Marina". Gómez ha detallat aquests plans a la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, i a la cap de planificació de la Marina, Manuela Gras.

Futura ampliació de la L10 i nova L11. GVA

Segons fonts municipals, la redacció del projecte suposarà un cost d'al voltant de 750.000 euros, mentre la inversió per a executar l'obra s'estima en 18,7 milions d'euros. Gómez ha explicat que presentarà aquesta actuació als fons europeus, ja que forma part dels projectes de l'Agenda 2030 amb els quals l'àrea d'Urbanisme està treballant per a "preparar la ciutat postcovid".

Per a això, la vicealcaldessa ha avançat que el seu departament treballa en el disseny d’"una infraestructura verda potent que connecte tots els barris de la ciutat", de manera que es convertisquen en "eixos per als vianants que potencien la mobilitat a peu en entorns agradables i segurs".

Amb aquesta intervenció es donarà continuïtat al projecte de renaturalització de l'avinguda del Port fins al front marítim "per a unir la ciutat a través d'un nou eix per als vianants i verd", ha afegit Gómez. Un eix que, a més, "connectarà amb la via verda litoral que arriba fins al Parc Natural de l'Albufera, passant pel barri de Natzaret", ha apuntat.

En línia amb l'objectiu de fer una ciutat més sostenible, la vicealcaldessa ha especificat que aquest projecte comptarà amb vegetació que combata l'efecte illa de calor i renaturalitzarà l'espai públic, reduint les zones asfaltades i permeabilitzant el sòl per a afavorir que es complete el cicle natural de l'aigua.

Al mateix temps, la idea passa per prioritzar les formes sostenibles de mobilitat, com el tramvia, i reduir l'espai al trànsit privat motoritzat en un espai recuperat per a l'ús ciutadà com és la Marina de València. Quant als terminis, la intenció després d'aquesta primera reunió de coordinació passa per avançar en paral·lel en l'execució de les noves línies de Metrovalencia i en la reurbanització de tots dos eixos viaris, encara que aquests extrems s'aniran concretant més endavant, apunten des de FGV.

Menguzzato i Gómez, en el centre de la imatge, en la seua reunió d'aquest dimecres. Ayto. València

Pròximes licitacions

FGV traurà a licitació pròximament, en dues o tres setmanes, un gran contracte per a la redacció global de pràcticament tots els projectes anunciats recentment. Segons indiquen a 20minutos fonts de l'empresa pública ferroviària, aquest document inclourà la futura L11 (Ciències-Grau), la prolongació de L10 de Natzaret a la Marina i el bucle del Marítim.