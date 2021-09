Muere por Covid un gurú antivacunas en Reino Unido

El gurú de las finanzas personales Alan Steel, una de las voces anti-vacunas más destacadas en Reino Unido, ha muerto después a causa de la Covid-19 tras un mes de lucha contra la enfermedad.

Tal y como recoge el Daily Mail, el deceso se produjo el miércoles, después de que fuera hospitalizado. Horas antes de que fuera sometido a ventilación mecánica, Steel había dicho a sus amigos que "mantuvieran los dedos cruzados".

Steel, de 74 años, criticaba la vacunación contra la Covid-19 y hace poco arremetió contra la esposa de Boris Johnson, Carrie, por instar a las mujeres embarazadas a recibir la vacuna.

A través de sus redes sociales, vinculó otras publicaciones a un informe sobre muertes por vacunas procedentes un sitio web teórico de la conspiración, y les dijo a sus amigos que escucharan videos sobre cómo 'no es una pandemia de no vacunados'. Steel también estaba en contra del uso de la mascarilla y de los confinamientos.

En uno de sus últimos mensajes, escribió: "Quizás os preguntéis por qué he estado tan callado. Durante la mayor parte de las últimas dos semanas he estado peleando una batalla contra la Covid. He estado con oxígeno en el hospital desde entonces. Paso a cuidados intensivos hoy. Esta es una enfermedad desagradable. Crucemos los dedos para que salga adelante".

Steel era un comentarista habitual en la prensa y era conocido por ser un fanático de los vinos españoles. Deja esposa y dos hijos.