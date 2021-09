El rector de la US abre el curso en "desacuerdo" con la nueva ley y críticas al modelo andaluz de financiación

La vuelta a la presencialidad total ha sido posible, en palabras del recto, por "el exitoso desarrollo del plan de vacunación en nuestra comunidad universitaria". En este sentido, ha querido agradecer al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y a la secretaria general de Universidades de la Junta de Andalucía, ambos presentes en el acto, su respaldo a la petición conjunta realizada en este mes de septiembre para que se flexibilizaran las restricciones de aforos en la Universidad.

Además, el rector ha expresado su "confianza plena" en la conducta de la comunidad universitaria y ha defendido que "pocos sitios hay más seguros y que hayan demostrado mayor rigor en la aplicación de las normas que el espacio universitario".

Además, Castro ha anunciado la puesta en marcha desde la próxima semana de "una potente campaña de información, concienciación y vacunación" que permita culminar la inmunización de los miembros de la comunidad universitaria que aún no han recibido la vacuna. El rector ha reconocido la labor de los centros y los departamentos de la Universidad de Sevilla, que han destacado por su disponibilidad y disposición para esta tarea. Del mismo modo, ha agradecido el apoyo del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla, que este año celebra su cuadragésimo aniversario.

RETOS PARA EL CURSO 2021-22

El rector ha analizado el contexto en el que se va a desarrollar este nuevo curso académico. En este apartado ha aprovechado para reiterar su "desacuerdo con el procedimiento desarrollado hasta la fecha" en el desarrollo del anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Asimismo, ha expresado su disconformidad "con el contenido global del proyecto en su actual versión, y con la inversión de prioridades expresadas en relación con las necesidades detectadas". Por ello, ha propuesto "trabajar con imaginación, con esfuerzo y con amplitud de miras para poder reconducirlo en la búsqueda de un gran pacto nacional".

Castro también ha recordado que durante este curso está previsto el progreso de la Agenda Europea para la Transformación de la Educación Superior, así como el arranque de la aplicación del Modelo de Financiación de las universidades andaluzas aprobado para el periodo 2022-2026.

En cuanto a este último, ha insistido en que "no garantiza la suficiencia financiera del sistema, adolece de un compromiso plurianual de crecimiento y no expresa el modelo de universidad que se desea alcanzar". Por ello, ha querido "ofrecer una vez más a la Universidad para trabajar de la manera más constructiva en la implementación del documento aprobado y colaborar para encontrar los mejores indicadores posibles para el sistema".

El rector ha recalcado la importancia del consenso para obtener los mejores resultados de todas estas iniciativas. "Busquemos un gran pacto de estado a nivel nacional que eleve el proyecto de universidad para nuestra sociedad; y aumentemos el presupuesto para las universidades en Andalucía a partir del año próximo. Hagámoslo también con la firma de un gran pacto. La Universidad de Sevilla se esforzará para que ello sea, al menos, una verdadera posibilidad que pueda cambiar el curso de la realidad actual"

PROYECTOS DE LA US PARA EL CURSO 2021-22

Durante el nuevo curso académico está prevista la finalización y puesta en funcionamiento del Centro de Innovación Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve (CIU3A) en terrenos del Puerto de Sevilla. Al mismo tiempo, se seguirá trabajando en la puesta en marcha de los Acuerdos Estratégicos firmados al inicio de este mandato con otros agentes económicos y sociales de la ciudad, como la Autoridad Portuaria, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla, el Parque Científico Tecnológico Cartuja y el Ayuntamiento de Sevilla.

También se trabajará en la creación del Centro de Innovación Aeronaútica con el apoyo y soporte de la Consejería de Transformación Económica y las fuertes alianzas con AIRBUS, el Ejército del Aire, FADA-Catec y Andalucía Aerospace.

Las infraestructuras propias son otra de las prioridades para el presente curso académico. "Los proyectos en construcción del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Campus de Humanidades de la Fábrica de Tabaco, deben culminar en los próximos meses", ha recordado el rector. Además, se avanzará en los proyectos de renovaciones de las facultades de Medicina y Farmacia y las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación.

En el terreno de la internacionalización, este curso verá la creación del nuevo Instituto Confucio en la US y la universidad europea Ulysseus seguirá avanzando con la primera convocatoria de movilidad para los miembros de sus seis universidades integrantes, coordinadas desde la US. También iniciará su actividad el grupo de trabajo para desarrollar el primer título conjunto entre las seis instituciones: el un máster sobre Energía, Transporte y Movilidad para las Ciudades Inteligentes del Futuro. Y la US pondrá en marcha su polo de innovación, cuya sede se localizará en el CIU3A.

En el ámbito cultural, la US continuará con la rehabilitación de algunas de las joyas de su patrimonio, como son la iglesia de la Anunciación o la entrada principal de la Fábrica de Tabacos, sede actual del Rectorado de la US. Además, durante este curso se producirá el avance definitivo del proyecto de musealización de la institución que, según el rector, "además de ser una fuente importante de ingresos, impulsará la imagen internacional de nuestra Universidad".

La Universidad de Sevilla resolverá la convocatoria ya cerrada de recualificación del PDI, donde la US ha obtenido 16,8 millones de euros para un periodo de tres años. Esos fondos permitirán la concesión de un mínimo de 116 ayudas para la realización de estancias en el extranjero y la atracción de talento internacional. La US también ha recibido casi 4 millones de euros del proyecto Unidigital, que permitirán un importante avance en la transformación digital de la institución.