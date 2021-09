Lo malo de tener demasiado tiempo libre, según la ciencia

¿Cuántas veces has sentido que no tienes el tiempo suficiente para hacer tus tareas diarias? ¿También experimentas esa sensación de necesitar más de 24 horas al día? Un gran porcentaje de personas tienen este mismo pensamiento y ahora un estudio ha tratado de demostrar si tener demasiado tiempo libre puede repercutir o no en nuestra salud y bienestar.

La investigación, publicada por la revista 'Journal of Personality and Social Psychology', evidencia que tener demasiado tiempo libre no implica que aumenten los niveles de felicidad y de bienestar. "Descubrimos que tener una escasez de horas discrecionales en el día resulta en un mayor estrés y un menor bienestar subjetivo", explica en un comunicado Marissa Sharif, profesora asistente de marketing en The Wharton School y autora principal del artículo.

Un menor bienestar por la falta de un propósito

Aunque tener poco tiempo libre es perjudicial para el bienestar general, "tener más tiempo no siempre es mejor", añade la experta. La clave está en encontrar el equilibrio, ya que "tener demasiado tiempo se asociaba con un menor bienestar subjetivo debido a una falta de sentido de productividad y propósito".

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron los datos de una macro encuesta en Estados Unidos de 21.736 personas sobre el uso del tiempo entre 2012 y 2013. Los participantes proporcionaron información detallada sobre todo lo que hicieron en el día previo a la encuesta, la duración de cada actividad y su estado de bienestar.

Así, el equipo pudo comprobar que cuando aumentaba el tiempo de ocio, se incrementaba el bienestar. No obstante, "se estabilizaba aproximadamente a las dos horas y comenzaba a disminuir después de las cinco horas", destacan en el comunicado.

Por otro lado, analizaron los datos procedentes de 13.639 estadounidenses trabajadores que participaron en el Estudio Nacional de la Fuerza Laboral Cambiante entre 1992 y 2008. Al igual que en la encuesta anterior, los investigadores descubrieron que los niveles más elevados de tiempo libre se asociaron con niveles más altos de bienestar, "pero solo hasta cierto punto".

Con el objetivo de investigar más este fenómeno, el equipo llevó a cabo dos experimentos digitales con más de 6.000 participantes para que detallaran los niveles de disfrute, felicidad y satisfacción que sentían al tener una cantidad de tiempo libre determinada.

Una situación que puede ocurrir al dejar un trabajo

"Aunque nuestra investigación se centró en la relación entre la cantidad de tiempo discrecional y el bienestar subjetivo, nuestra exploración adicional sobre cómo las personas gastan su tiempo discrecional resultó reveladora", destacó la profesora Sharif.

En este sentido, los hallazgos sugieren que "terminar con días enteros libres para llenar a discreción puede dejar a uno igualmente infeliz". Por ejemplo, en los casos de personas jubiladas o aquellas que habían dejado un trabajo, los resultados demostraban que "se beneficiarían si dedicaran su nuevo tiempo a un propósito", concluye la autora.