Leopoldo López Gil pide a Bruselas que convoque al Consejo Conjunto ante la "situación de urgencia" de Cuba

El eurodiputado popular y portavoz de Derecho Humanos del Grupo Popular Europeo (PPE) en el Europarlamento, Leopoldo López Gil, ha pedido este jueves a la Comisión que convoque al Consejo Conjunto ante la "situación de urgencia" a la que se enfrenta Cuba.

Lo ha hecho en un debate del Pleno del Parlamento Europeo sobre una resolución acerca de las protestas pacíficas del pueblo cubano en julio que fueron respondidas con violencia y persecución por parte del Gobierno del país. López Gil es uno de los eurodiputados que ha sido autor de esta resolución, que ha contado con el apoyo de los grupos de Renew (Ciudadanos) y ECR (Vox), pero no de los socialistas europeos.

Para convocar el Consejo Conjunto, que es una reunión a nivel ministerial que dirige la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba, se requiere la activación del artículo 85 del Acuerdo, que es lo que ha pedido López Gil. También ha solicitado que se adopten sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos, mediante el 'Magnitsky Act Europeo'

"Los cubanos han salido multitudinariamente a la calle para protestar, cansados de la precariedad que sufren, al grito de libertad y exigiendo sus derechos fundamentales, y el Gobierno no dudó en utilizar la represión. Desde entonces se han reportado 1.500 personas con medidas de limitación de libertad y ha habido 381 presos y condenados políticos certificados", ha señalado el eurodiputado.

Además, ha denunciado la promulgación de leyes en Cuba como "la Resolución 105 y el Decreto Ley 35: "Permite registrar domicilios, incautar bienes, cancelar comunicaciones, multar y propiciar procesos penales a quienes expresen mensajes con impacto en el prestigio del país". También se ha referido al Decreto 370, que multa, ha apuntado, por difundir en redes "información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres".

"No podemos seguir esta burla"

López Gil ha lamentado que después de que hace 5 años se firmaba un acuerdo por el que el Gobierno cubano se comprometía con la UE a avanzar en pro de la libertad y de la democracia, "no se han movido ni un ápice". "Los eurodiputados que apoyamos a los demócratas cubanos no podemos seguir esta burla", ha añadido.

Para terminar, el portavoz de Derechos Humanos ha enviado "un mensaje de apoyo a todas las víctimas de ese régimen, dentro y fuera de la isla", y ha recordado que, "como pilares de la Unión Europea se sostienen los principios de respeto a los derechos humanos sin contemplación de nacionalidades".

"Tibieza y titubeos en la respuesta"

Por su parte, el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, que también ha participado en este debate, ha recordado que la "necesidad de poder entrar en la isla", como han solicitado en reiteradas ocasiones desde el Partido Popular Europeo, "para examinar la realidad de primera mano y denunciar los abusos". Sin embargo, el Gobierno cubano ha impedido reiteradamente el envío de una misión del Parlamento Europeo, apuntan desde el PPE.

"Desde las protestas del pasado julio, el régimen cubano está tratando de eliminar el mínimo resquicio de libertad que quedaba en la isla, ya que la represión del Estado se ha disparado, con cientos de detenciones ilegales, palizas, torturas y un uso desproporcionado de la fuerza contra los opositores. No es ninguna sorpresa que el comunismo es incompatible con la libertad, pero el Gobierno de La Habana ha redoblado estos meses sus esfuerzos para demostrarlo", ha relatado Zoido.

El eurodiputado popular ha lamentado que, "frente a todo ello, la Unión Europea, ha respondido con tibieza y titubeos" y se ha dirigido al Alto Representado de Acción Exterior, Josep Borrell, para pedir pasar de la “profunda preocupación” a la “efectiva acción”.

"Limitarnos a mostrar nuestra profunda preocupación no solamente no sirve de nada, sino que nos está convirtiendo en una caricatura, en una potencia impotente. La Unión Europea, y los españoles en particular, tenemos un compromiso moral con el pueblo cubano y no podemos permanecer de brazos cruzados", ha asegurado Zoido.

Y ha agregado: "Cuanto antes asumamos que el Gobierno cubano no tiene ningún interés real por el diálogo, antes podremos actuar. Lo que necesitamos de manera urgente son sanciones contra los tiranos que están sometiendo al pueblo cubano con total impunidad".