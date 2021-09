El Consell sanciona Amazon per publicitat il·lícita en el Black Friday i el Cyber Monday de 2020

Així consten en sengles resolucions d'aquest departament on es considera que l'actuació d'Amazon constitueix una infracció administrativa en matèria de consum, tipificada com a greu, per l'ús de pràctiques comercials deslleials amb els consumidors i publicitat il·lícita.

En un dels casos, el relatiu al Black Friday de l'any 2020, els inspectors de Consum van fer diverses comprovacions sobre televisors i cafeteras -van analitzar els preus de 129 i cent productes- i van determinar que alguns dels preus que s'assenyalen com a habituals no són reals. Com a exemple, en una de les cafeteras dies abans (el 29 d'octubre) el seu preu era de 44,99 euros; el 13 de novembre de 29 i el Black Friday s'indicava que valia 79, i rebaixat fins el 24.

Segons consta en la resolució, s'està produint una rebaixa que no pot considerar-se real perquè el procés que en eixa data es presenta com a habitual en tres casos era inferior 14 i 28 dies abans.

En el segon cas, és relatiu al Cyber Monday. Els inspectors van realitzar comprovacions sobre els mateixos productes amb igual conclusió: que es produeix l'efecte que s'està realitzant una rebaixa que no és real perquè el preu d'oferta era menor abans d'eixa data.

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, que ha visitat l'empresa de Dolores Cortés a Vila-real (Castelló), ha assenyalat en relació amb aquestes sancions que l'empresa "realment va aplicar unes rebaixes que després no aplicaven i això és frau, sobretot de cara als consumidors".

Climent ha indicat que des de la Direcció general de Consum es fan campanyes de defensa als consumidors i aquesta pràctica es va detectar en una d'elles i es va imposar una multa de 22.000 euros -en sumar les dos- que Amazon no ha recorregut i va fer efectiu el pagament, "segurament perquè és conscient que no va fer les coses bé".

"Estem per a defendre als consumidors i aquest tipus d'accions no són raonables en segle XXI. Hem de ser transparents i vendre el que toca vendre amb el preu que correspon, a l'abast de la ciutadania sense enganyar", ha conclòs el conseller.