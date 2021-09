El Gran Teatro de Cáceres programa más de 50 espectáculos hasta diciembre con la esperanza de conseguir aforo completo

20M EP

NOTICIA

El Gran Teatro de Cáceres ha programado más de 50 espectáculos de teatro, música, danza, magia, humor, etc, que pasarán por su escenario hasta diciembre. Algunas de las propuestas son traslado de fechas al no haberse podido llevar a cabo en su día, por lo que esta nueva temporada de otoño se inicia con la esperanza de que, si lo permiten las condiciones sanitarias, no se caiga nada de la agenda y se pueda conseguir el cien por cien del aforo.