Ribó assegura que celebrar la Copa Amèrica era important però "ara toca eixir de la pandèmia"

En aquesta línia, ha indicat que els recursos han de destinar-se a superar la crisi, per a eixir "tots de la forma més solidària" possible, i ha reiterat la disposició de l'administració valenciana a contribuir a la celebració del citat esdeveniment esportiu amb infraestructures.

Ribó s'ha pronunciat així després de rebre a representants de la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals, preguntat per la decisió del Real Club Nàutic de València de retirar la candidatura perquè la ciutat aculla la 37ª edició de la Copa Amèrica de vela en 2024 -la capital valenciana ja va albergar aquesta cita esportiva en 2007 i 2010-a causa que les diferents parts implicades en el projecte "no han pogut alinear els seus interessos mutus" de cara a aquesta celebració.

"Sent molt sincer: en aquests moments, l'Ajuntament de València està embarcat en un tema fonamental que és l'eixida de la pandèmia del coronavirus" perquè "isquem tots de la forma més solidària", ha exposat el primer edil, que ha advocat per dirigir els recursos a eixa fi encara que ha dit que la Copa Amèrica li pareix un tema "important".

"No podem dedicar, no tenim més recursos per a dedicar, a un tema que em pareix important, no vull negar-ho", ha assenyalat, al mateix temps que ha assegurat que en avaluar les prioritats des del consistori es planteja l'eixida de l'actual crisi sanitària. "Nosaltres hem de dir ara: toca eixir de la pandèmia", ha plantejat Ribó.

"És molt important però no podem afrontar en aquests moments uns costos que suposarien molts milions d'euros", ha insistit el responsable municipal. Després d'açò, ha recordat que l'Ajuntament i la Generalitat estaven disposats a aportar infraestructures per a l'esdeveniment esportiu i ha indicat que la resta, ho han d'assumir les empreses.

"ENCARA CONTINUEM PAGANT"

"Les infraestructures d'acord, l'altre ho ha de fer l'empresa privada. Vaig comentar ja el que vam dir: l'Ajuntament, la Generalitat, nosaltres, aportàvem unes infraestructures que ens han costat centenars de milions i que encara continuem pagant", ha declarat.

Joan Ribó ha explicat que el consistori "haurà d'aportar més de quatre milions" enguany "per a pagar els últims crèdits" d'eixes infraestructures i "l'any que vé, els altres quatre". "A nosaltres ens pareix una aportació important i ens pareix que les empreses també han d'aportar la seua", ha conclòs.