La Gala MET vuelve la noche de este lunes con fuerza. La cita anual más importante para los amantes de la moda ha tenido a sus seguidores en una espera que parecía no llegar a su fin desde el inicio de la pandemia. Esta vez, los famosos más mediáticos desfilarán por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con la moda estadounidense como tema mandatorio.

El evento tiene lugar cada primer lunes de mayo, pero su edición del 2020 pospuso su cita hasta el día 13 de septiembre por las restricciones de la covid-19. Esta fecha tiene su motivo clave: coincide con el 75 aniversario del Costume Institute del museo MET y da cierre a la Semana de la Moda de Nueva York.

Para este evento, la exposición de la noche está titulada In América: A Lexicon of Fashion, disponible desde el 18 de septiembre hasta el 5 de septiembre de 2022. Esta exposición busca explorar las mayores tendencias de la moda más estadounidense, por lo que el dress code de la alfombra roja es la independencia de Estados Unidos.

Los looks más patriotas los reflejarán celebrities como Anna Wintour y Tom Ford, el actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Harry Styles, Zendaya, Jared Leto, o incluso la tenista Naomi Osaka.

Tampoco se han olvidado de invitar a los tiktokers más populares: Addison Rae, Dixie D’Amelio o James Charles entre ellos. Este año, la propia revista Vogue se encargará de retrasmitirla en directo a las 5:30 de la tarde neoyorquina (23:30, en horario peninsular) para todos aquellos que no quieran perderse ni uno de los extravagantes diseños de sus artistas favoritos.

Tal y como ha explicado el director del museo MET, Max Hollein, esta exposición está dividida en dos partes que "considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez".

De la misma manera, para la ceremonia del 2022 se presentará la exposición In America: An Anthology of Fashion, desde el 5 de mayo de 2022 al 5 de septiembre de 2022, con un repaso de las tendencias partir del siglo XVIII hasta la actualidad.