North West se burla de su madre, Kim Kardashian, por la voz que pone en sus vídeos de Instagram

A Kim Kardashian las críticas que vengan de anónimos le importan lo que cada pueda imaginar, pero cuando los comentarios y los trolleos vienen de dentro de su casa, la cosa cambia. Sobre todo si no es siquiera de sus hermanas o de su madre, sino desde la inocencia de la infancia. Concretamente, de su primogénita, North West, que ya tiene 8 años.

La empresaria ha publicado ella misma ante sus 252 millones de seguidores en una story de Instagram un vídeo en el que se escucha cómo su hija le reprocha que imposte la voz cada vez que tiene que hablar con sus followers, cambiándola de la manera en la que ella habla en su día a día.

Mientras la Kardashian estaba intentando hacer una promoción para la empresa de belleza por suscripción Boxy Charm, y después de decirle a North West que se estuviese quieta, esta le responde con un fuerte comentario, dejando de jugar con su prima, Penelope Disick, de 9 años, que estaba a su lado.

"¿Por qué hablas tan diferente?", le pregunta su hija. "¿Diferente de qué?", responde Kim, a lo que la hija de Kanye West (¿o ya hay que llamarle solo Ye?) responde que se refiere a sus vídeos. "¿Para mis videos? No hablo diferente, soy la misma persona", explica Kimberly.

Sin embargo, con algo de duda, termina preguntando: "Chicas, ¿creen que hablo diferente cuando posteo sobre contorno de ojos?". En ese momento, la influencer de 40 años pregunta a su sobrina de 9, que responde con un "sí", lo que le hace preguntar cómo habla.

Es en ese momento en el que North West aprovecha e imita la aguda voz de su madre, un acento bastante pijo que le ayuda a hacer publicidad a los productos cuando está frente a su móvil. "¿Así es como hablo, de verdad es así como me escucháis?", termina preguntando Kimberly después de la réplica de su hija. La empresaria enfoca entonces de nuevo a la hija de su hermana Kourtney, que con una sonrisa pícara asiente.

Y es que parece que la influencer no aprende, porque no es la primera vez que North West ha hecho algo que le ha dejado en evidencia, como cuando promocionó la canción Driver's License de Olivia Rodrigo. "No puedo esperar a que salga su disco. ¿Saben?, me encanta Driver's License", aseguró, a lo que su hija mayor contestó: "¡Pero si nunca la escuchas!".