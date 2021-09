Puig diu que reformar el finançament és prioritari però veu "avanços substancials" en els recursos que dona el Govern

El responsable del Consell ha fet aquestes declaracions abans de participar en un esmorzar amb representants empresarials convocat pel Consell de Càmeres de la Comunitat en El Palmar, en ser preguntat per la reforma del sistema de finançament autonòmic, després que aquest dijous la vicepresidenta del Govern i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, sostinguera a València que és "un tema molt complex" que espera que se solucione en "els pròxims anys", però que ara la seua "prioritat" és l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2022.

A més, la Plataforma per un Finançament Just ha decidit aquest divendres, per unanimitat, convocar manifestació en les tres capitals de província per a exigir "ja" un canvi de model de finançament, basat en el criteri de població ajustada.

El president ha tornat a subratllar en què l'agenda política ha d'incloure com a prioritari el canvi de l'actual model de finançament, però ha agregat que açò no impedeix reconéixer que, "mentre" eixa reforma arriba, s'està aplicant un "nou criteri de repartiment" que facilita que hi haja més fons per a l'Educació, la Sanitat i el sistema de protecció social dels valencians i les valencianes.

En aquest sentit, ha subratllat que aquest mateix divendres s'ha conegut que el Ministeri d'Hisenda ha repartit 9.000 milions d'euros suplementaris al finançament ordinari, dels quals la Comunitat Valenciana rebrà l'11%, alguna cosa que, al seu juí, marca distància amb l'actitud mostrada per anteriors governs.

Tal com ha indicat, aquests "avanços substancials" s'estan produint "en el conjuntural", però resulta necessari introduir modificacions "en l'estructural", que permeten resoldre el problema d'infrafinançament que arrossega la Comunitat Valenciana a conseqüència d'un model que no garanteix l'equitat.

Segons Puig, "cal continuar solidificant la reivindicació i al mateix temps buscar solucions a curt i mitjà termini", ha conclòs.