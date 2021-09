Puig acorda amb Calviño l'engegada d'un pla específic de digitalització per al sector turístic

Així ho ha explicat el cap del Consell després de mantindre una reunió amb la vicepresidenta primera en el Palau de la Generalitat, on li ha proposat aquesta iniciativa i li ha plantejat també "la possibilitat d'ampliar les ajudes del 'Pla Resistir Plus' en alguns segments que haja pogut haver-hi alguna disfunció perquè "cap empresa que puga ser viable deixe de ser-ho per qüestions de caràcter econòmic conjuntural".

A més, Puig ha defès la necessitat d'aprofitar les oportunitats que ofereixen els fons procedents de Next Generation EU, així com el suport mostrat pel Govern als projectes de digitalització que s'estan impulsant a la Comunitat Valenciana.

Per al cap del Consell, la "cooperació" amb el Govern és el "gran objectiu" perquè el procés de digitalització, clau en l'estratègia de recuperació dissenyada per la Generalitat, arribe a tot el teixit productiu de la Comunitat, incloses les pimes i persones emprenedores. En aquest sentit, ha destacat l'esforç de tecnificació que realitzen sectors tradicionals com el calçat i indústries com la ceràmica, i la importància que el sector turístic compte amb tot el suport per a aprofundir en aquesta mateixa direcció.

"ALINEAMENT TOTAL" ENTRE GOVERN I GENERALITAT

Per la seua banda, Nadia Calviño ha identificat a la Comunitat com un dels "motors de la recuperació" a Espanya i ha subratllat que l'"alineament total" de l'Executiu estatal amb la Generalitat s'ha traduït en una resposta "eficaç" a la crisi en els àmbits sanitari, econòmic i social.

La ministra ha assegurat que el Govern comparteix amb el Consell la "prioritat" d'impulsar la digitalització de les pimes i de portar avant iniciatives per a desenvolupar aquest objectiu en el sector turístic, que ha definit com "una de les joies del teixit productiu".

CREIXEMENT PER DAMUNT DE LA MITJANA

El president de la Generalitat ha aprofitat per a ressaltar que la recuperació avança a "velocitat de creuer" i que tots els indicadors apunten al fet que la Comunitat Valenciana creixerà per damunt fins i tot de la mitjana espanyola.

Així, Ximo Puig s'ha pronunciat a favor de "centrar tota l'agenda en la recuperació econòmica i social i en una normalitat millorada" que permeta donar una resposta "justa" a la crisi, amb la creació d'ocupació com a "gran prioritat", un aspecte aquest últim en el qual destaca el bon comportament de la Comunitat i la seua capacitat per a arribar als nivells previs a la crisi sanitària.

El president també ha volgut expressar el seu reconeixement cap al Govern d'Espanya pel seu suport perquè "les empreses transitaren de la millor manera possible cap a la recuperació tant a través dels ERTO com amb mesures directes", i subratllat el "dinamisme" del teixit productiu valencià, que es reflecteix que la Comunitat siga en l'actualitat una de les autonomies que menys persones té amb expedients de regulació temporal d'ocupació.